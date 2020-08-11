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Дочь Путина перестала быть "компроматом": Президент на камеру снял табу

11 августа 2020, 17:10  •  129 • Политика
Президент России Владимир Путин включил дочь в мировую новостную повестку, рассказав о её участии в испытании вакцины от коронавируса. Таким образом, президент сам снял табу на обсуждение темы своей семьи.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, созданной нашими учёными. Собственно, это первый в мире вариант вакцины от COVID-19. О регистрации Владимир Путин сообщил в ходе совещания, предложив министру здравоохранения России Михаилу Мурашко чуть более подробно рассказать о созданном препарате.
Мурашко пояснил, что вакцина прошла все необходимые тесты, показав эффективность и безопасность, пишут "Невские новости". Как уже рассказывал Царьград, в первую очередь провакцинируют врачей и учителей. Кроме того, прививку сделают тем, кто в группе риска, например пожилым людям. Вакцинация стартует в сентябре.
Владимир Путин рассказал, что одной из участниц тестирования вакцины от коронавируса стала его дочь. Таким образом, президент сам снял табу с темы его семьи. Ранее президент неоднократно говорил, что оставляет за собой право на частную жизнь.
Царьград публикует часть выступления президента России, где он говорит о вакцинации дочери.

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