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«Дочь не знает, где я»: заключённые колонии под Новосибирском мастерят кукольные домики для детей-сирот

21 февраля 2021, 18:20  •  86 • В России
В колонии-поселении №22 в Новосибирской области осуждённые женщины клеят кукольные домики в подарок детям-сиротам, а также своим детям, которые ждут возвращения мам из заключения. Для них это одна из немногих возможностей позаботиться о собственном ребёнке. Картонная мебель, вязанные крючком ковры и обои из цветной бумаги напоминают авторам поделок об их домах, где они жили раньше и куда вернутся после отбытия наказания.
 
 

Комната из прошлой жизни

Анна провела в колонии-поселении №22, расположенной в 50 км от Новосибирска, почти год, впереди ещё полтора. К такому сроку суд приговорил её за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Все женщины, которые отбывают здесь наказание, осуждены за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

На свободе у Анны осталась девятилетняя дочь Алёна, которую за всё это время она не видела лично — они общаются только по видеосвязи. Анна не стала рассказывать ребёнку, где живёт на самом деле. 

«Всей правды о том, где я нахожусь, мой ребёнок не знает, она считает, что мама в длительной командировке. Сейчас дочь находится с бабушкой: моя мама взяла на себя ответственность за её воспитание. Лично мы не встречаемся, но у нас есть возможность общаться по телефону, по видеосвязи. Дочка очень часто говорит, что скучает по мне. Ей меня не хватает», — рассказывает RT Анна.

По её словам, в начале срока самым большим её страхом было потерять связь с Алёной. Однако Анна боится высылать родной дочери кукольные домики и другие поделки, чтобы девочка не заподозрила, что она не в рабочей поездке. Поэтому Анна стала делать поделки для детей из учреждений для сирот, которые вовсе лишены родительской заботы.

Вместе с другими участницами местного кружка декоративно-прикладного творчества «Колорит» Анна вяжет носки, шарфы и пинетки, которые руководство колонии передаёт детям из малообеспеченных семей и малышам из дома малютки.

«Больше всего в колонии мне не хватает самого малого: проснуться утром, услышать топоток, когда прибегает ребёнок, залезает к тебе в кровать, обнимает и говорит: «Доброе утро», — рассказывает женщина.

  • © Фото из личного архива

Первая миниатюрная комната, которую склеила Анна, — почти точная копия её собственной спальни, в которой она когда-то жила.

Потом она сделала ещё одну комнату — гостиную в синих тонах. Совсем скоро в этих жилищах поселятся куклы: игрушечные комнаты уже ждут в детских садах, куда передают самые удачные модели.

Анна мечтает, что после освобождения из колонии наконец достроит собственный настоящий дом, где будет жить с семьёй.

Кастрюля из картона

Ещё одна участница кружка — Елена — говорит, что работа руками помогает ей отвлечься в ожидании возвращения к семье. Её срок заключения должен закончиться в 2023 году, но она надеется освободиться условно-досрочно.

    «Я начала заниматься рукоделием ещё на воле и, когда приехала сюда, обрадовалась, что здесь есть такой кружок и возможность развиваться творчески, заниматься любимым делом. Я часто встречаюсь здесь с женщинами, которые хотят научиться рукоделию, мы общаемся и учимся друг у друга. Под Новый год мы участвовали в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку и заняли третье место среди колоний Новосибирской области», — рассказывает Елена, показывая свои работы.

    Одну из самых больших комнат со множеством деталей — кухню — она изготовила с подругами из кружка. Овощи, хлеб и другие продукты женщины смастерили из полимерной глины, кастрюльки и сковородки — из картона, некоторые детали, например миниатюрные столовые приборы, Елена купила в магазине для рукоделия и привезла с собой в колонию.

    Дома её ждут супруг, 19-летняя дочь и двое сыновей 13 и 16 лет, которые знают, где находится их мама.

    • © Фото из личного архива
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    «Перед приездом сюда я села и поговорила с детьми, рассказала, почему еду в колонию. Они понимают и ждут с нетерпением моего возвращения. Каждый день я представляю, как прихожу домой, как мы с детьми будем гулять в выходные в парке, ходить в кино и театры. Раньше мы часто ходили в зоопарк. Мне не хватает наших ежедневных бесед, когда дети рассказывают, как прошёл их день. Конечно, мы общаемся по телефону, но это всё равно не то», — говорит собеседница.

    О том, что видеозвонки не могут заменить живого общения с ребёнком, рассказывает и Яна. Она выросла в детском доме, куда попала ещё в 5-м классе. Сегодня без мамы вынужден жить уже её сын.

    «Он взрослый, поэтому скрывать не стоило, он знает, где я нахожусь. Зачем обманывать? Он ждёт, когда я приеду и заберу его. Я звоню ему каждый день после работы, но хотела бы его обнять, поцеловать и поскорей бы воспитывать дальше», — рассказывает она.

    • © Фото из личного архива

    Первой поделкой Яны стал макет самолёта, который она сделала перед Днём Победы, когда приехала в колонию №22 после карантина. Потом женщина стала вязать пинетки и носочки для малышей из учреждений для сирот.

    Перед Новым годом она смогла сделать сюрприз и своему сыну: увидеться с ним вживую и передать сладкий подарок, который купила на заработанные деньги.

    RT выражает благодарность за помощь в подготовке материала Студию кабельного телевидения колонии-поселения №22, в которой осуждённые осваивают азы тележурналистики. 

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