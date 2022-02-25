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Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата: "Должности не нужны"
25 февраля 2022, 07:55 • 58 • Политика
Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева заявила о сложении с себя полномочий депутата нижней палаты парламента республики (мажилиса). Своё время она намерена посвятить благотворительной деятельности, заявив, что "должности для этого не нужны".
"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - слова дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой приводит Zakon.kz.
В своём заявлении Назарбаева утверждает, что и дальше продолжит служить республике и интересам своей страны и "должности для этого не нужны".
Политик также напомнила о протестах, которые охватили Казахстан в январе этого года, назвав эти события "огромной трагедией" для всего народа республики. Назарбаева также призвала провести по фактам всего случившегося тщательное и объективное расследование, в результате которого все виновные понесли бы заслуженное справедливое наказание, а невиновные были бы освобождены.
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