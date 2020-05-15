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Дочь Конева возмутило отношение чехов к памятнику маршалу
15 мая 2020, 16:55 • 73 • Политика
Наталия Ивановна уверена, что монумент нужно вернуть на родину
Дочь маршала Конева возмутило отношение чехов к памятнику, установленному в Праге в честь ее отца. Наталия Ивановна считает, что монумент надо вернуть в Россию. Дочь военачальника уверена, что восстановление памятника только даст новый повод местным радикалам осквернить его.
"Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы", – цитирует Наталию РИА "Новости".
Дочь маршала уверена, что надругательства над скульптурой будут продолжаться, если она останется в чешской столице. Памятник начнут перетаскивать из района в район в связи с нелояльным отношением местного населения. По ее мнению, такое поведение связано с тем, что чехи просто не хотят помнить заслуг Красной армии.
Напомним, что памятник Коневу был снесен в Праге 3 апреля. Российская сторона негативно отреагировала на произошедшее. Дошло до абсурда: вандалы осквернили монумент, посвященный чешским легионерам.
Для урегулирования вопроса с нашей страной чехи восстановили памятник Коневу перед Днем Победы, правда, только в виртуальной реальности.
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