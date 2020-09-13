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Дочь Ельцина вклинилась в белорусский протест: "С болью и надеждой следим за событиями"
13 сентября 2020, 19:05 • 32 • Политика
Российская интеллигенция написала публичное обращение в поддержку белорусских протестующих. "С болью и надеждой следим за событиями в Белоруссии", - говорится в послании. Среди тех, кто поставил свою подпись под обращением, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.
В поддержку белорусских протестующих выступили и российские общественные деятели. Российская интеллигенция в лице музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова и десятков других известных личностей поставила подпись под публичным посланием к народу Белоруссии. Как сообщают "Дни.ру", в числе тех, кто поддержал протестующих, оказалась и дочь Ельцина Татьяна Юмашева.
В своём обращении граждане России выражают поддержку активистам протеста. "С болью и надеждой следим за событиями в Белоруссии", - говорится в послании.
Они отмечают, что действия силовиков не адекватны ситуации. По мнению авторов письма, акции в белорусских городах, на которые выходят защитники своих гражданских прав, вызывают искреннюю поддержку и сочувствие.
В послании говорится, что официальный Минск рано или поздно должен будет реагировать на общественное мнение. "Белоруссия должна стать по-настоящему свободной и демократической страной", - говорится в обращении.
Кроме того, убеждены авторы письма, виновные в издевательствах над мирными гражданами, вышедшими на акции, должны быть наказаны.
Напомним, что в воскресенье в Минске вновь проходит масштабная акция несогласных с результатами выборов президента Белоруссии. По сообщениям телеграм-каналов, активисты намерены пройти колонной до элитного квартала в Минске Дрозды.
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