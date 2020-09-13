Дочь Ельцина вклинилась в белорусский протест: "С болью и надеждой следим за событиями"

В поддержку белорусских протестующих выступили и российские общественные деятели. Российская интеллигенция в лице музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова и десятков других известных личностей поставила подпись под публичным посланием к народу Белоруссии. Как сообщают "Дни.ру", в числе тех, кто поддержал протестующих, оказалась и дочь Ельцина Татьяна Юмашева.

В своём обращении граждане России выражают поддержку активистам протеста. "С болью и надеждой следим за событиями в Белоруссии", - говорится в послании.

Они отмечают, что действия силовиков не адекватны ситуации. По мнению авторов письма, акции в белорусских городах, на которые выходят защитники своих гражданских прав, вызывают искреннюю поддержку и сочувствие.

В послании говорится, что официальный Минск рано или поздно должен будет реагировать на общественное мнение. "Белоруссия должна стать по-настоящему свободной и демократической страной", - говорится в обращении.

Кроме того, убеждены авторы письма, виновные в издевательствах над мирными гражданами, вышедшими на акции, должны быть наказаны.

Напомним, что в воскресенье в Минске вновь проходит масштабная акция несогласных с результатами выборов президента Белоруссии. По сообщениям телеграм-каналов, активисты намерены пройти колонной до элитного квартала в Минске Дрозды.