Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

Дети чиновников, политиков и олигархов начали обживаться на Западе ещё в 90-е. Но в последнее время их родители стараются такие факты скрывать. Ведь они совсем не вяжутся с ура-патриотической риторикой, которая сейчас в тренде. Тем скандальнее выглядят эпизоды, когда отпрыски начинают кичиться роскошной жизнью за границей.

Сюжет: Компромат, Коррупция

Экс-губернатор Ставропольского края и бывший сенатор Валерий Гаевский минувшей осенью ушёл из большой политики, после чего исчез из новостной повестки. Однако на прошлой неделе его имя вновь оказалось во всех СМИ. Повод подкинула 28-летняя дочурка экс-губернатора по имени Александра, больше известная по псевдониму Mira.

Американская дочь

Вряд ли кто-то и прежде мог назвать среднюю дочку Валерия Гаевского паинькой. Девушка была отправлена на учёбу в Америку ещё лет 10 назад, когда карьера отца шла в гору. Тогда Гаевский, оставив пост губернатора Ставрополья, переехал в Москву, где сперва занимал высокие должности в федеральных министерствах, а затем осел в Совете Федерации. Тем временем Александра-Mira покоряла просторы интернета, развивая свои аккаунты в соцсетях и на стриминговых платформах. Привлекая поклонников, Mira не стеснялась представать перед публикой в откровенных нарядах, из-за чего одна из платформ однажды даже наложила на неё ограничение. И вот на прошлой неделе во время одного из эфиров красотка случайно показала лишнее. Правда, в кадр попала не часть тела, а смартфон, на который пришло уведомление от банка ВТБ о зачислении на счёт процентов в размере 2612,21 доллара США. Одновременно сообщалось, что общий остаток по счёту составляет 787 561 американский доллар и 80 центов, что по текущему курсу составляет примерно 60 млн рублей.

Неудивительно, что в соцсетях поднялся шум: откуда у девушки, не замеченной в бизнесе, такие деньги? Mira попыталась объяснить происхождение денег, но неуклюже, после чего закрыла свой инстаграм-аккаунт с фотографиями красивой жизни. Тем не менее вопрос остался: не отец ли обеспечил такое завидное благополучие своей дочери и мог ли он это сделать на свои официальные доходы?

Расстроила отца

Судя по официальным декларациям Валерия Гаевского, за шесть лет работы в Совфеде его суммарный доход составил примерно 83 млн рублей. Его супруга декларировала примерно по 5 млн рублей в год. То есть в теории на счету у Александры Гаевской могли быть семейные накопления. Хотя понятно, что эта версия выглядит натянуто. Зато вряд ли стоит гадать, что так заставило нервничать девушку. Ведь отец больше не имеет сенаторского иммунитета, так что при желании правоохранители вполне могут адресовать ему вопросы о происхождении денег. Причём не потому, что кому-то хочется посадить экс-сенатора, просто на политическом олимпе всё очень взаимосвязано, и один клан всегда рад подсидеть другой. Гаевский же, если верить слухам, являлся верным наперсником Дмитрия Козака, который в своё время был полпредом президента в Южном федеральном округе и перетянул за собой в столицу верного ставропольчанина. Теперь же получается, что Козак в Кремле курирует политику по Украине, где Москва и Вашингтон сошлись в клинче, а дочь его соратника тем временем в Штатах демонстрирует свои прелести на камеру в роскошных интерьерах и кичится миллионами. Нехорошо выходит. Кстати, есть версия, что именно поведение Александры и стало одной из причин ухода Валерия Гаевского из политики. Если так, то это будет хорошим уроком другим государственным мужам, которые устраивают своим детям сладкую жизнь за кордоном.

Чужестранные дети

Дочь депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Алексея Воронцова была неоднократно замечена в Европе. Говорят, что она училась в Германии, а затем некоторое время жила в Милане. Дочь ещё одного петербургского депутата, Елены Раховой, светилась в Америке. Также СМИ писали, что у бывшего вице-губернатора Петербурга Людмилы Косткиной дочь давно живёт в Германии – занимается наукой, имеет докторскую степень. В 2019 году оппозиционные СМИ утверждали, что нашли в Испании гостиничный бизнес депутата Игоря Лебедева, который приходится сыном лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Как утверждалось, отели были записаны на женщину, имя и фамилия которой совпадали с данными матери депутата 72-летней Галины Лебедевой. Фигурировала в этих публикациях и баскетболистка Надежда Гришаева, которую называли одной из самых красивых спортсменок страны, а заодно и избранницей Лебедева. Она, как утверждалось, жила в Испании вместе с детьми, где владела недвижимостью. Кстати, после того, как информация о предположительном браке Гришаевой и Лебедева просочилась в Сеть, правоохранители нашли источник утечек в госорганах и наказали виновных. Депутат Госдумы Сергей Железняк В 2012 году стало известно, что дочери депутата Госдумы Сергея Железняка (тогда он был вице-спикером) учатся в частной школе в Швейцарии и в университете Queen Mary в Лондоне. Павел Астахов Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Нью-Йоркской экономической школе и в Оксфорде. Образование в британском университете также получил сын члена Совфеда Елены Мизулиной. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков Неприятный сюрприз в 2007 году ждал вице-спикера Госдумы Александра Жукова (в те времена он работал в правительстве). Тогда его на то время 24-летний сын Пётр Жуков попал в британскую тюрьму за пьяную драку. История с потасовкой была довольно неоднозначная, но сам факт бурной жизни отпрыска российского госдеятеля привлёк внимание как российских, так и западных СМИ. Сергей Лавров Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова родилась в Нью-Йорке и окончила Колумбийский университет. Там она изучала политологию. Дочь чиновника продолжила образование в Лондоне, получив степень магистра по экономике. С 2014 года Екатерина Винокурова, если верить заверениям, живёт в Москве. Семейными связями с заграницей прославился также депутат Госдумы от «СР-ЗП», выходец из Краснодарского края Александр Ремезков. На Западе были замечены трое его детей, где, по слухам, они учились. Также известно, что его дочь-гимнастка выступала за австрийские команды. «Они патриоты своей страны, – говорил депутат о детях, – и хотят в будущем связать свою жизнь и работу с Россией. Получение образования детьми за рубежом не нарушает закона. Я готов, если будет принят закон о запрете обучаться там детям, вернуть их и соблюдать закон». Пожалуй, самая известная парижанка в России – это Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента страны. Её детство прошло во Франции, где, по некоторым данным, до сих пор живут два её младших брата. «Я планирую жить на две страны – Францию и Россию. Я стремлюсь к тому, чтобы ездить туда-сюда», – сказала девушка в одном из своих последних интервью. Показательно, что за границу стремятся не только отпрыски правящей элиты, но и дети оппозиционеров. В 2019 году дочь главного российского экстремиста, основателя ФБК* (Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»** (ФБК) внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской в РФ, и её деятельность запрещена), осуждённого гражданина Навального (внесенного в список экстримистов и террористов) Дарья Навальная поступила в Стендфордский университет, где учится за счёт заведения. Россия потратит сто миллиардов на завоевание мирового господства Понятно, что чиновники и политики стараются не афишировать эмиграцию своих детей. Так что журналисты и граждане узнают только о некоторых случаях. Но даже такие отдельные эпизоды в итоге складываются в картину массового бегства детей из влиятельных семей за границу.

Тем временем

На элиту ориентируются и рядовые граждане. Неудивительно, что пока границы не закрылись на замок во время пандемии, отток населения из страны нарастал. Для сравнения: в 2008 году из России выбыло всего около 40 тыс. человек, а в 2018-м уже 440 тысяч. Показательно, что к нам едут прежде всего малоквалифицированные рабочие из Средней Азии. А вот уезжают из России ценные профессионалы. В прошлом году главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук Николай Долгушкин привёл такие данные: число учёных и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России с 2012 года по настоящее время, увеличилось в 5 раз – с 14 тыс. человек до почти 70 тысяч.