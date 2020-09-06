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Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
06 сентября 2020, 12:55 • 217 • Политика
Дочь Михаила Ефремова полулегально пересекла границу Белоруссии, чтобы принять участие в оппозиционном ЛГБТ-марше в Минске. Журналисты отреагировали нецензурно.
Пока Михаила Ефремова судят за "пьяное" ДТП со смертельным исходом, его дочь Анна-Мария полулегально пересекла границу Белоруссии, чтобы присоединиться к белорусским оппозиционерам нетрадиционной сексуальной ориентации.
Речь идёт об очередной акции протеста в Минске. На этот раз к "борцам с режимом" присоединились ещё и ЛГБТ-активисты.
Подтверждение пришло от самой Анны-Марии Ефремовой. В своём аккаунте в Twitter она сообщила, что прибыла в Минск заниматься преступлениями и гомосексуализмом. А её знакомый добавил в соцсети, что она попала в Белоруссию полулегальным способом.
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