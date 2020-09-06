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Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось

06 сентября 2020, 12:55  •  217 • Политика
Дочь Михаила Ефремова полулегально пересекла границу Белоруссии, чтобы принять участие в оппозиционном ЛГБТ-марше в Минске. Журналисты отреагировали нецензурно.
Пока Михаила Ефремова судят за "пьяное" ДТП со смертельным исходом, его дочь Анна-Мария полулегально пересекла границу Белоруссии, чтобы присоединиться к белорусским оппозиционерам нетрадиционной сексуальной ориентации.
Речь идёт об очередной акции протеста в Минске. На этот раз к "борцам с режимом" присоединились ещё и ЛГБТ-активисты.
"Дочь Ефремова в Белоруссии? Сегодня на митинге в составе колонны ЛГБТ заметили Анну-Марию Ефремову. Дочь того самого актёра Михаила Ефремова, который пьяным сел за руль и насмерть сбил человека. На фото она с короткими жёлтыми волосами. Кто подтвердит или опровергнет?" - написал на своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский.
Подтверждение пришло от самой Анны-Марии Ефремовой. В своём аккаунте в Twitter она сообщила, что прибыла в Минск заниматься преступлениями и гомосексуализмом. А её знакомый добавил в соцсети, что она попала в Белоруссию полулегальным способом.
"Откуда они все всплыли?.." - комментирует шабаш ЛГБТ в Минске с участием дочери Ефремова на своём Telegram-канале журналист Константин Придыбайло, не удержавшись и от нецензурных выражений.

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