Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось

Пока Михаила Ефремова судят за "пьяное" ДТП со смертельным исходом, его дочь Анна-Мария полулегально пересекла границу Белоруссии, чтобы присоединиться к белорусским оппозиционерам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Речь идёт об очередной акции протеста в Минске. На этот раз к "борцам с режимом" присоединились ещё и ЛГБТ-активисты.

"Дочь Ефремова в Белоруссии? Сегодня на митинге в составе колонны ЛГБТ заметили Анну-Марию Ефремову. Дочь того самого актёра Михаила Ефремова, который пьяным сел за руль и насмерть сбил человека. На фото она с короткими жёлтыми волосами. Кто подтвердит или опровергнет?" - написал на своём Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский.

Подтверждение пришло от самой Анны-Марии Ефремовой. В своём аккаунте в Twitter она сообщила, что прибыла в Минск заниматься преступлениями и гомосексуализмом. А её знакомый добавил в соцсети, что она попала в Белоруссию полулегальным способом.