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Добывайте и не мечтайте – титановым мечтам Украины не суждено сбыться
28 июля 2021, 14:10 • 235 • Украина
Титан действительно очень важный в современном мире металл. Его используют буквально во всем – от создания зубных протезов до космически ракет. Металлом 20 века был алюминий, 21 век будет символизироваться с титаном.
Его залежи на Украине велики, и если распорядиться ими разумно, то страна может хорошо заработать, улучшить благосостояние граждан, социальную инфраструктуру и не только.
Но в Незалежной – получается «как всегда». Немалая часть рынка принадлежит частникам.
Дмитрию Фирташу, в частности. Его компания уже «отметилась» в Армянске экологической катастрофой. Но дела свои он наладил и активно сбывает на болгарский завод через корабли под сирийским флагом и не только.
А вот госпредприятия от частного бизнеса серьезно отстают. Например, АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) и вовсе планируют сбыть на приватизационном аукционе, который назначен на конец августа. Не исключено, что ОГХК вообще уйдет под западный контроль, как это случилось со многими украинскими объектами из-за приватизации.
Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что страна могла бы зарабатывать до 25 млрд долларов в год, если бы продавала уже готовые материалы.
Потому тонна титанового пигмента стоит около 2 тыс. долларов, тонна титановой губки – от 6 до 11 тыс. долларов, а готовые изделия – до 600 долларов за килограмм. При этом сейчас в ОГХК говорят, что прибыль возросла до 350 млн гривен. Смешные суммы в сравнении, конечно.
До величия и угроз в сторону России по большому счету еще далеко. Особенно, учитывая, что Россия покупает почти 83% титана и делает из этого металла космические корабли, современное оружие, военную технику.
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