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Добыча сланцевого газа в Донбассе нанесет фатальный вред экологии – ОПЗЖ
14 мая 2021, 10:55 • 104 • Политика
В погоне за мифической экономической выгодой чиновники не думают об экологических последствиях
Одобренный властями Украины проект по добыче сланцевого газа в Донецкой и Харьковской областях обернется масштабной экологической катастрофой. Об этом заявили в украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
О начале работ на Святогорском месторождении газа плотных пород в январе 2021 г. сообщил ныне уволенный глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Ранее в этот концерн вошла компания "Надра Юзовская", оформившая разрешение на добычу сланцевого газа в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне. Сделку одобрил кабмин Незалежной. Мнение украинцев, выступавших против данных работ, власти проигнорировали, подчеркнули в ОПЗЖ.
Как отметили в партии, Киев подвергает риску не только жителей региона. При разработке месторождения велика опасность комплексного загрязнения окружающей среды. Токсичные грунтовые воды будут распространяться на сотни километров от места бурения, провоцируя тяжелые заболевания у людей, гибель животных и растений.
"Вместо экономической независимости, как утверждает власть, будет нанесен экологический и экономический ущерб!",
– говорится в заявлении партии. В связи с этим оппозиционеры пообещали всеми способами защищать восток страны от экологической катастрофы.
Главу "Нафтогаза" Коболева сместили с должности 28 апреля 2021 года. Недовольство правительства вызвал отчет о деятельности компании, в том числе провал плана по переходу на самообеспечение страны газом. Теперь наращивать добычу газа на территории Незалежной поручено Юрию Витренко.
Накануне лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука обвинили в госизмене. На время следствия он помещен под домашний арест, ему предписано носить электронный браслет для отслеживания передвижений. Сам подозреваемый заявил, что его преследуют по политическим мотивам.
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