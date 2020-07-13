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«Добрый знак!»: Путин раскрутил ручку на столе
13 июля 2020, 13:25 • 156 • В России
Журналисты внимательно следят за ручкой, которую Владимир Путин держит во время совещаний. В прошлый раз он ее кинул на стол. Тогда обсуждали борьбу с паводками и пожарами, президент требовал жесткого отчета от чиновников.
Путин кинул ручку на стол во время совещания.Президент не сдержал эмоций, когда говорил о людях, страдающих от стихийных бедствий
В этот раз Путин обсуждал на заседании нацпроекты. Их сроки сдвинули на 2030 год. Президент придумал, как решил жилищный вопрос в России. Призвал убрать бюрократию из строительсва. И потребовал не раскидываться бюджетными деньгами. Во время обсуждения президент раскрутил ручку на столе. Это попало на камеры в момент совещания.
Наверное, добрый знак.
Путин раскрутил ручку, которую полтора месяца назад бросил.
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