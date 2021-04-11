Добрый совет Шойгу не помог министру обороны Германии. Быть отставке?

Министр обороны Германии не вняла доброму совету своего российского коллеги Сергея Шойгу, который ранее попросил немецких политиков "не учить нас жизни". Вероятно, фрау Аннегрет забыла, что её предшественница на посту, хамившая русским, очень быстро ушла в отставку.

Глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр возмутилась тем, что Россия перемещает свои войска к границе с Украиной. Она выступила с обращением к властям России посредством поста в Twitter, в котором потребовала от Москвы объяснений по поводу передвижения русских военных возле границы с Украиной.

Она, в частности, убеждена, что если России "нечего скрывать", то объяснить, "какие войска, куда и с какой целью они перемещаются", ей будет легко.

Это уже далеко не первый случай, когда министр обороны ФРГ пытается вмешиваться во внутренние дела России и угрожать ей. В частности, осенью прошлого года Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией следует говорить только с позиции силы.

Тогда министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Крамп-Карренбауэр - не первая из своих современных немецких коллег, кто допускает ошибки в вопросах взаимодействия с Москвой. Ранее о разговоре с Россией с позиции силы заявляла предыдущий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Скандальное заявление прозвучало 10 июля 2019 года, но уже спустя несколько дней Урсула фон дер Ляйен оставила должность.

"Нынешнее поколение политиков Германии начинает нас учить жизни", - отметил тогда Шойгу. Он дал своей немецкой коллеге добрый совет: "Я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы?"

Очевидно, новая министр обороны ФРГ, как и её предшественница, не слушает полезных советов и продолжает настаивать на антироссийской риторике. А раз так, ей стоит позаботиться о новом месте работы заранее. Ведь прецеденты уже были...