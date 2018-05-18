«Добрые отношения с Россией в стратегических интересах ФРГ»: Путин и Меркель подвели итоги переговоров

В пятницу, 18 мая, в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны подчеркнули, что намерены продолжать политический диалог и экономическое сотрудничество. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, обменялись мнениями о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, а также о строительстве «Северного потока — 2». Российский лидер назвал беспрецедентным арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по обвинению в госизмене, а глава ФРГ пообещала обсудить этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления Сергею Скрипалю. О чём ещё говорили Путин и Меркель по итогам встречи, в материале RT.

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин и глава ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в Сочи. Встреча двух лидеров в узком составе продолжалась более полутора часов. За это время политики обсудили широкий спектр вопросов, в частности урегулирование конфликта в Сирии, ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном, а также экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином. В целом, обе стороны готовы к открытому диалогу и сотрудничеству.

«Российская сторона готова работать вместе с немецкими коллегами на взаимовыгодной основе с учётом интересов народов наших стран», — отметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Также лидеры подчеркнули, что продолжат регулярные контакты, несмотря на непростую геополитическую обстановку.

«Мы уже обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах​​​. Обсудили также международные вопросы, — подчеркнул Путин. — Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты».

В Москве традиционно считают Германию одним из основных внешнеторговых партнёров России. По словам президента РФ, по этому показателю ФРГ занимает второе место после Китая, при этом по итогам 2017 года российско-германский товарооборот увеличился на 23%. А в январе — феврале 2018 года он вырос ещё почти на 13%.

Ангела Меркель отметила, что хорошие отношения с Россией отвечают стратегическим интересам ФРГ.

«У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, чтобы продолжались и поддерживались контакты со стороны ЕС», — заявила политик.

Урегулирование ситуации на Украине

Лидеры России и Германии обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин заявил, что стороны продолжат совместную работу в рамках «нормандской четвёрки». И в Москве, и в Берлине подчёркивают, что альтернативы Минским соглашениям нет.

«По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках нормандского формата, содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске», — сказал Путин.

Меркель солидарна с российским лидером. По её оценке, Минские соглашения — «единственная основа», на которой можно строить работу. Канцлер отметила, что в Донбассе до сих пор фиксируются серьёзные нарушения режима прекращения огня, а потому она считает необходимым рассмотреть введение в регион миротворцев.

«Нам нужно продолжать думать о миссии ООН, мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги», — полагает Меркель.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины в Москве

© RT

Также президент России и канцлер Германии едины во мнении, что атаки на свободу слова недопустимы. Корреспондент RT Илья Петренко задал политикам вопрос об уголовном преследовании главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который арестован по подозрению в государственной измене.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, не припомню. Мы (в переговорах с Меркель. — RT) затронули эту тему, как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — заявил Путин.

Лидер ФРГ пообещала поднять вопрос об аресте Вышинского на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Россия будет бороться за «Северный поток — 2»

В рамках встречи Путин и Меркель уделили внимание проекту «Северный поток — 2».

«Проект открыт, открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют, — сказал Путин. — Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться».

После открытия магистрали РФ не станет отказываться от транзита газа через Украину, отметил российский лидер. «Мы всегда относились к этому проекту как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально занимались хозяйствующие субъекты. И всегда выводили это за рамки любых политических процессов, — заявил Путин. — Поставки (через Украину. — RT) будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

РИА Новости

Российский лидер также прокомментировал позицию США, которые выступают против «Северного потока — 2». Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что могут ввести санкции в ответ на строительство газопровода.

«Позиция Соединённых Штатов по этому проекту, «Северный поток — 2», давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности нынешней администрации позиции, которую занимала администрация президента Обамы. Ничего нового здесь не видим», — сказал президент России.

По словам Путина, Трамп пытается добиться экономической выгоды для США.

«Трамп — не просто президент Соединённых Штатов сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, — считает российский лидер. — Он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25—30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе».

Политический диалог в Сирии

Москва и Берлин готовы совместно работать над политическим урегулированием ситуации в Сирии, поскольку, по оценке Меркель, «ситуация в регионе, и вокруг САР в частности, очень напряжённая».

«Необходим политический процесс, он должен начаться, и мы хотим содействовать ему. Я говорила о нашей озабоченности — об указе №10 в Сирии. Если люди в определённый срок не заявят о своей собственности, они её теряют, и это очень плохие новости для всех тех, кто хотел бы когда-нибудь вернуться в Сирию. И об этом мы сегодня ещё будем более подробно говорить, и попросим Россию оказать своё влияние, чтобы Асад не делал этого», — рассказала Меркель.

Политик отметила, что Берлин, равно как и Москва, выступает за разработку совместного плана действий для урегулирования ситуации в Сирии, а также поддерживает работу спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуры.

Со своей стороны, Владимир Путин призвал снять ограничения на гуманитарную помощь Сирии, чтобы беженцы возвращались из Европы на родину.

«Если европейцы хотят, чтобы люди из Европы возвращались в свои родные дома в Сирии, то нужно снять непонятные для нас ограничения на помощь Сирии, во всяком случае, на тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики», — отметил президент России.

Иран и выход США из ядерной сделки

Важной темой на переговорах Путина и Меркель стал односторонний выход США из СВПД — Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы.

Канцлер ФРГ заявила, что Берлин намерен придерживаться соглашения с Тегераном, равно как и другие страны ЕС. О приверженности СВПД также заявляют и в Москве. «Германия, Великобритания, Франция и все наши коллегии в ЕС поддерживают это соглашение, и в дальнейшем мы продолжим придерживаться его, — отметила Меркель. — Это соглашение несовершенно, но оно лучше, чем никакое соглашение, поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры».

Кроме того, лидер Германии подчеркнула, что необходимо продолжить диалог с Ираном по его программе баллистических ракет.

Расследование инцидента со Скрипалями

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров президент России Владимир Путин ответил на вопрос о расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Лондоном в рамках этого дела. Однако Соединённое Королевство не идёт на контакт. Кроме того, Путин подверг сомнению выводы, озвученные британской стороной в рамках расследования.

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест

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«Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает или мгновенно, или в течение нескольких секунд, может, нескольких минут», — отметил Путин.

Также политик выразил надежду, что Сергей Скрипаль полностью поправится после инцидента в Солсбери.

«Слава богу, он поправился, вышел из больницы, выписался, надеюсь, он будет здоров, жив и невредим», — подчеркнул российский лидер.

Закон о наказании за исполнение санкций



Президент России Владимир Путин отметил, что закон о наказании за исполнение санкций, который сейчас рассматривается в Госдуме, должен быть сбалансированным, не должен наносить ущерба экономике. При этом ничего необычного российский лидер в такой норме не видит.

«Что касается закона, который сейчас обсуждается в Государственной думе, то я соглашусь, он должен быть сбалансированным​​​... не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнёрам, которые добросовестно работают в России, — сказал Путин. — Я уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством Российской Федерации, которое сегодня только окончательно сформировалось».

Путин отметил, что депутаты всех стран руководствуются национальными интересами, и в Европе действуют аналогичные нормы для защиты собственных интересов.

«Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон», — констатировал Путин.