«Добряк» Трамп окончательно решил бежать из Афганистана

Автор:

Покровский Александр

Отныне на планете Земля царит новая аксиома: президент США Дональд Трамп – запредельный гуманист.

Он только что отказался убить десять миллионов человек, чтобы выиграть войну в Афганистане. В сочетании с отказом убить 150 человек в Иране, чтобы отомстить за сбитый беспилотник, это действительно – переход всех и всяческих границ разумного для любой американской администрации в предыдущей истории. Если учесть, что бывшему президенту Бараку Обаме уже вручили Нобелевскую премию мира, когда в его правление страна устроила две военные интервенции и продолжила участие в двух войнах, то миролюбие Трампа надо вознаграждать вообще чем-то невероятным. Прямо хоть восстанавливай Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами»!

Но если без шуток…

Если без шуток, то Дональд Трамп сказал, на первый взгляд, очередную свою залихватски-глупую фразу.

Если бы мы захотели начать и выиграть войну в Афганистане, я мог бы выиграть её через неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек,

– заявил он.

Имран Хан и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Причём заявил, что любопытно, в самом официальном сердце США – в Овальном кабинете Белого дома. Да ещё в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Пакистана! Который с 1979 года играл и играет одну из важнейших и нередко одну из самых зловещих ролей в судьбе Афганистана, всегда поощрял антиправительственные силы в этой стране и вообще, по мнению афганцев, является оккупантом принадлежащего им Белуджистана по другую сторону от произвольно проведённой английскими колонизаторами «линии Дюранда».

Почему – глупость? По счёту. Чтобы убить 10 миллионов человек, даже при темпе одного убийства в секунду на этот процесс потребуется никак не неделя, а не меньше 115 суток. Около трёх месяцев. И массированные бомбардировки тут не помогут – горная местность, множество укрытий при в целом большой разбросанности населённых пунктов. И при 22 млн сельского населения из общей численности в 35 миллионов человек.

Остаётся только атомная бомба на Кабул – можно одним ударом достичь половины из названной Трампом величины. Но чтобы одним махом уничтожить все 5 млн кабульского населения, нужно сбросить на них не меньше шести стоящих на вооружении США ядерных бомб B61 7-й модификации мощностью по 340 килотонн. Но второй половины контрольного показателя, названного президентом США, не удастся достичь, даже если накрыть такими же бомбами все 26 афганских городов с численностью населения свыше 25 тысяч. Там просто не наберётся требуемых миллионов…

Глупость или беспомощность?

Военнослужащие армии США. Фото: www.globallookpress.com

Но и это ещё не всё. Аксиомой – но довольно старой, от истоков человечества действующей – является то, что подлинный выигрыш в войне обеспечивается только полноценной и эффективной оккупацией враждебной страны. Это та самая истина, когда завоёванной считается только та земля, над которой нависли… ну, пусть будут – подсумки на ремне твоего солдата.

В состоянии ли обеспечить такую оккупацию американский солдат? Как показывает история – нет. Фактов выигранных американским солдатом войн история не знает. Разве что – с индейцами, во времена оны. И то в половине случаев это был тотальный геноцид коренного населения Америки, а в половине – договорная практика правительства США, по которой индейцы переселялись со своих земель куда-нибудь в резервации.

Нет, Америка, безусловно, выигрывала войны. Но – политически. В основном тем путём, когда после первого, обеспеченного военно-техническим превосходством или пошлым подкупом разоружающего (или деморализующего) удара сажала на подавляемой территории послушное себе правительство. Когда этого не удавалось, США уходили всегда. В чисто военном, солдатском плане их били не только квёлые в 1945 году на Западном фронте немцы, но и японцы, и корейцы, и вьетнамцы. И афганцы.

Нет, это, разумеется, не значит, что так, как Америка, войны выигрывать не следует. Скорее, наоборот – именно так их выигрывать и нужно. Малой кровью, могучим ударом и посажением лояльного себе правительства. Но в Афганистане мы с очевидностью видим иной случай.

Могучий удар получился – запрещённый в России «Талибан» был из Афганистана выброшен. В Пакистан, ага. Лояльное правительство насаждено, пусть для этого и пришлось убить хоть и союзного, но слишком самостоятельного Ахмад Шаха Масуда. В оккупации участвовало больше 100 тысяч солдат плюс контингенты подконтрольных стран НАТО. И?

Ахмад Шах Масуд. Фото: Northfoto / Shutterstock.com

Могучий удар получился – запрещённый в России «Талибан» был из Афганистана выброшен. В Пакистан, ага. Лояльное правительство насаждено, пусть для этого и пришлось убить хоть и союзного, но слишком самостоятельного Ахмад Шаха Масуда. В оккупации участвовало больше 100 тысяч солдат плюс контингенты подконтрольных стран НАТО. И?

И после 18 лет оккупации, потери 2,5 тысячи убитыми, трат в почти триллион долларов Афганистан не только далёк от мирного спокойствия и проамериканского благонравия, но и на 50% процентов полностью контролируется Талибаном, а ещё на 30% территории является полноценной ночной властью. А сокративший до 9 тысяч свою численность натовско-американский контингент сидит по базам, как мыши под веником, и даже официально называет свою миссию в этой стране «Решительная поддержка» с задачей обучать ведению современных военных действий правительственную армию и сотрудников местных сил безопасности. Результат обучения налицо. Более того, в стычках с талибами регулярно гибнут американские спецназовцы – единственные военные США, которых не стыдно причислить к солдатам.

Шумовое прикрытие бегства

В этих условиях слова Дональда Трампа уже не выглядят глупостью или буффонадой. Нет, конечно, старине Донни присуще увлекаться собственным красноречием и незаметно для себя превращать свои слова в красочные пузыри. Но к глупцам его никак не отнесёшь.

Тогда что?

Афганистан. Фото: www.globallookpress.com

А тогда всё просто: США и «Талибан» практически достигли соглашения о выводе американских войск из Афганистана. Причём в основе договорённостей лежит проект именно движения «Талибан», молчаливо признанный и в подготовленном Сенатом США законопроекте об окончании войны в этой стране. При этом в ходе переговоров американцы, начинавшие с ультиматумов о непременном сохранении нынешнего проамериканского правительства в Кабуле, потихоньку и с полной для себя закономерностью ныне уговаривают талибов лишь «бороться с терроризмом», не позволять реанимироваться «Аль-Каиде» и не вырезать представителей проамериканского режима. То есть, на дипломатическом языке, придерживаться политики примирения внутри страны.

Да, прячет хищный оскал в бороду «Талибан», но сперва главное – вывод из страны всех иностранных войск.

Что ж, говорит спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад, американцы могут подписать мирное соглашение с талибами уже до сентября текущего года.

Что ж, говорит президент США Дональд Трамп, мы и сами хотим вывода войск, оставим только разведку.

Что ж, говорят талибы, тогда черновик мирного соглашения будем считать согласованным.

Готовьтесь, господа янки, на выход, иными словами говорит тем самым «Талибан», у которого ни при каких обстоятельствах не будет далее проблем с выполнением своих обязательств. Или с невыполнением. Ибо «Талибан» неоднороден более чем. И после победы над общим врагом одни будут резать, а другие разводить руками и даже осуждать первых. Но американских войск в Афганистане уже не будет.

Залмай Халилзад. Фото: www.globallookpress.com

А персонал посольства из Кабула можно будет эвакуировать вертолётами. Как из Сайгона в 1975 году…

Вот к этому бегству гуманист наш Трамп и готовит загодя общественное мнение своими залихватскими заявлениями.