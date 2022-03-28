Добровольцы вычислили издевавшегося над пленными боевика: "Отличился" насыщенной биографией

Добровольцы вычислили издевавшегося над русскими пленными боевика и его подельников. Один из идентифицированных злодеев за свою жизнь уже не раз "отличился".

По данным Readovka, активисты уже вычислили данные с точностью до координат, где украинские боевики издевались над пленными. Оказалось, что жуткое по своей сути действо происходило на западной окраине села Малая Рогань под Харьковом. При этом менее чем за сутки после публикации видео добровольцы смогли вычислить и непосредственных исполнителей издевательств, пыток и убийств. Один из них, 28-летний боевик с позывным "Чили", участвовал в боевых действиях в составе запрещённого в России "Азова"*. При этом ранее лидер харьковских украинских националистов успел отсидеть в тюрьме за рэкет, бандитизм, вымогательства и похищение людей. Его выпустили из тюрьмы после начала спецоперации на Украине.

Ещё один боевик из тех, кто расстреливал русских пленных, оказался командиром батальона харьковской ячейки территориальной обороны.

Ранее жестокости бандеровцев на Украине, о которой не раз заявляла Россия, уже изумилось даже полностью прозападное издание Bild. Как отмечают эксперты, то, что творят украинские боевики, иначе как "военным преступлением" назвать нельзя.

* отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.