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Добровольцы сложили оружие, но не сдали

31 октября 2019, 20:24  •  151 • Украина
Глава киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин признался в эфире украинского телеканала «Наш», что добровольцы «сдали оружие» только для показухи: «Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так». Также боевик подтвердил, что его «побратимы» не намерены выходить из Золотого, где, как уверяют украинские власти, накануне началось разведение войск. Международным наблюдателям попросту пудрят мозги.
Как отметил Тамарин, группа боевиков устроила блок-пост в одном из домов на окраине Золотого, и намерена оставаться там и после завершения разведения войск. «Это будет наш последний блок-пост, - заявил боевик, - где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей». А ещё Тамарин объявил о том, что его «побратимы» из «Нацкорпуса» и «Азова» создают «мобильные группы», которые будут ездить в места разведения войск и производить «объективную оценку, как там всё происходит». Эта инициатива издевательски именуется «Рейдом за мир», а в «мобильных группах», помимо гражданских волонтёров, предусмотрено участие вооружённых боевиков – «ветеранов боевых действий», как выразился Тамарин.
Таким образом, разведение войск в ЛНР – показуха и фикция. Между тем, в ДНР разведение войск так и не началось, и в ближайшее время едва ли начнётся. Позавчера представители ОБСЕ зафиксировали нарушение режима тишины, отсрочив, таким образом, процесс разведения сил на 7 дней. Впрочем, учитывая то, как упорно международные наблюдатели не замечают очевидного очковтирательства в Золотом, не исключено, что и на обстрелы они не обратят внимания.
Ещё показательный штришок. Ранее международные наблюдатели заявляли, что разведение войск должно занять не более недели – тогда, мол, появятся основания для встречи в «нормандском формате». Но сегодня начальник пресс-центра операции объединённых сил Андрей Агеев в эфире украинского телеканала «Громадский» сообщил: разведение войск у Золотого продлится не менее 30 дней! Что это, как не очевидный обман? И какой смысл собираться в «нормандском формате», если украинская сторона занимается откровенной профанацией, мухлюя и жульничая?

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