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Добровольцы, сидеть!

30 мая 2021, 20:10  •  154 • Украина

Верховная Рада Украины одобрила законопроект 2689 о наказании за военные преступления

Исходя их буквы принятого закона, к ответственности могут привлекаться участники боевых действий как с одной, так и с другой стороны. Во главу угла ставится не принадлежность бойца, как таковая, а груз совершённых им деяний. Без разницы, на чьей стороне воевал, важно, совершал ли при этом противоправные деяния. А вот, в чём интрига: известно, что практически каждый доброволец с Западной Украины отправлял домой контейнеры с награбленным добром. Квитанции об этих отправлениях теперь – улики.

Подсудным военным преступлением, в соответствии с прописанными в одобренном законопроекте нормами, признаётся умышленное нападение на незащищённые и не являющиеся военными целями объекты. За такие нападения (а, по факту, за разграбление жилых домов мирных жителей) предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Таким образом, законодатели, вольно или невольно, обрекли мародёров с Западной Украины на тревожные ожидания, а в недалёком будущем – и на неотвратимое наказание. Суду будет достаточно в виде доказательства получить справку с «Укрпочты» или другой организации, осуществлявшей доставку посылки из зоны АТО. Учитывая, что добровольцы отсылали добро контейнерами, при этом пользуясь услугами официальных доставочных структур, все их отправления учтены. И не составит ни малейшего труда установить личность отправителя.

От 7 до 15 лет получат и те, кто нападал на гражданское население или отдельных гражданских лиц. А вот за умышленное убийство пленных давать будут и того больше – вплоть до пожизненного. До 15 лет будут давать за незаконное лишение свободы, изнасилование, пытки и бесчеловечное обращение, ранение противника, сложившего оружие. За уничтожение имущества мирных граждан предусмотрено чуть менее строгое наказание – до 12 лет. Та часть депутатов, которая сделала над собой усилие, чтобы осмыслить происходящее, теперь бьётся в истерике. «В этом законе заложена бомба», – уверяет Артур Герасимов, сопредседатель фракции Петра Порошенко. «По этому закону могут задержать каждого командира роты или батальона!».

Что ещё примечательно – новый законопроект предусматривает отсутствие срока давности по военным преступлениям, а также отмену возможной амнистии. В общем, «слуги» Зеленского сделали годный задел на будущее. Ветеранам АТО впору задуматься о массовой явке с повинной.

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