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«Добровольцы не имеют никаких побочных реакций»: «Вектор» перешёл ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

17 августа 2020, 12:25  •  60 • В России
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, все вакцинированные добровольцы чувствуют себя хорошо и не имеют никаких побочных реакций. Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.
 
© The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Handout via REUTERS
 

В понедельник, 17 августа, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске приступил ко второму этапу испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Речь идёт о старте клинических исследований на людях. Всего в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников центра. Начало массового производства намечено на ноябрь 2020 года.

«Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сказала Попова.

Она также отметила необходимость иметь несколько вариантов вакцины от COVID-19.

«Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько разных вакцин. Этим сегодня и занимаемся», — подчеркнула главный санитарный врач РФ.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Президент назвал это очень важным шагом не только для страны, но и для всего мира. Вакцина получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. В Минздраве указали, что этот раствор для внутримышечного введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

15 августа стало известно, что произведена первая партия вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Наряду с этим директор центра Александр Гинцбург сообщил, что третий этап исследований вакцины может начаться в течение семи — десяти дней.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована «на условиях». В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому «Спутник V» включён в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — указали в кабмине.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлены 4892 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, в 26,1% из них отсутствуют клинические проявления инфекции.

В Ненецком и Чукотском автономном округах не были выявлены новые случаи. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская область, республики Северная Осетия и Чечня (все по 0,2%), Москва, республики Тыва и Кабардино-Балкария, Камчатский и Забайкальский края, а также Брянская, Смоленская и Тульская области (все по 0,3%)

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 4969 случаев и 5061 случай коронавируса соответственно.

В общей сложности в России было выявлено 927 745 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровел 736 101 пациент (79,34%), в том числе 3113 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 15 740 пациентов (1,7%). За сутки умерли 55 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (690), Санкт-Петербург (159), Московская (153) и Свердловская (141) области, Ставропольский край (132), Ростовская область (127).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (253 064). Вместе с тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в июле увеличилось число доноров плазмы.

«Всё больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы — в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, их число увеличилось на 15%. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3000 человек», — приводит её слова оперативный штаб.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 32,7 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 230 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 228,3 тыс. человек.

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