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Добровольцы Донбасса помогли МЧС обеспечить безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию

02 июля 2020, 11:00  •  57 • Политика
Завершено совместное дежурство МЧС, РОССОЮЗСПАС и СДД. Добровольцы помогали спасателям обеспечивать пожарную и эпидемиологическую безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию.
МЧС, РОССОЮЗСПАС и Союз добровольцев Донбасса (СДД) завершили совместное дежурство на участках голосования по поправкам в Конституцию России. Ведомства обеспечивали безопасность граждан, пришедших отдать свой голос на референдуме.
Помимо обычных факторов риска, в этом году добавился новый - пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому спасатели и добровольцы, кроме слежения за пожарной безопасностью и другими возможными чрезвычайными ситуациями, также смотрели за состоянием людей, пришедших на голосование, и замеряли у них температуру.
Стоит отметить, что это не разовая акция сотрудничества между МЧС, РОССОЮЗСПАСом и СДД. Уже в эти выходные патрули добровольцев заступят на дежурства на водных объектах и зонах отдыха в Северном округе и других административных округах города Москвы, пишет издание Новороссия.

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