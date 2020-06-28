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Добровольца из Донбасса спасли от расправы украинских властей

28 июня 2020, 17:00  •  51 • Политика
Добровольца из Донбасса спасли от расправы украинских властей. Сообщается, что получен отказ в его выдаче военнослужащим ВСУ в соответствии с требованием Генпрокуратуры Украины. Успех достигнут в результате совместных усилий.
Информагентство "Новороссия" сообщило о победе в борьбе за добровольца Валентина Попова, который воевал на стороне Донецкой народной республики в рядах бригады "Восток".
Ранее Киев объявил его в международный розыск, в связи с этим рассматривался вопрос об экстрадиции добровольца.
Тем не менее удалось избежать его передачи военнослужащим ВСУ. Это получилось благодаря совместной работе депутата Госдумы РФ Сергея Шаргунова, Союза добровольцев Донбасса, ФНКА "Украинцы России", адвокатской ассоциации БраВА и ряда других неравнодушных.
В результате получен отказ в выдаче Попова украинским силовикам в соответствии с требованием украинской Генпрокуратуры.
Отмечается, что Валентин Попов является далеко не единственным добровольцем за последние годы, которого в результате успешной общей деятельности удалось оставить в РФ и не передать Киеву.

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