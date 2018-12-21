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Добровольца Иванова могли замучить до смерти в украинской тюрьме: МИД РФ сообщил о результатах вскрытия погибшего
21 декабря 2018, 17:54 • 54 • В мире
В МИД России заявили, что умерший в Львовской тюрьме гражданин РФ мог быть убит. В ведомстве сообщили, что судмедэкспертиза показала многочисленные повреждения, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму у добровольца. Фактически, судя по повреждениям, мужчину могли замучить до смерти.
Российского добровольца Валерия Иванова, который погиб во Львовской тюрме, могли убить. Как говорится в сообщении МИД России, это отражают результаты вскрытия.
В частности, у Иванова судмедэксперты обнаружили многочисленные повреждения, перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму.
"Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина", - говорится в сообщении министерства, передает Life.
Напомним, что ранее на Украине заверили, что российский доброволец в тюрьме умер случайно. В частности, начальник колонии утверждал, что Иванов скончался, упав со стремянки во время замены лампочки.
Известно, что Иванов был включён Киевом в список для обмена пленными.
Ранее в комментарии Царьграду журналист Алексей Топоров сообщал, что отношение в украинских тюрьмах зависит именно от царящего там режима.
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