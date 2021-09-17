Добровольные помощники иностранных агентов. Кто решил "прокатиться" на "унылом голосовании"

"Умное голосование" ("УГ") – это не политическая технология для победы на демократических выборах. Это технология западного вмешательства в русские государственные дела. Те, кого УГ поддерживает, – это или жертвы, или добровольные помощники западного агрессора. Вы думаете, добровольцев там нет? Увы, вы неправильно думаете.

Первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы начался с хорошей новости: корпорации Apple и Google выполнили требование России, решение суда и удалили из своих онлайн-магазинов приложение "Навальный". Приложение было предназначено для координации так называемого "Умного голосования" – технологии, с помощью которой осуществляется западное, в первую очередь американское, вмешательство в выборы в России.

Разумеется, отказ транснациональных компаний распространять подрывное приложение имеет не столько техническое, сколько символическое значение. Координировать использование западной политтехнологии произошедшее лишь слегка помешает, но важен принцип.

Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдаётся, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся.

Так комментирует происходящее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Без последствий нарушения не останутся, но пока иностранные агенты и экстремисты активизируются. Они всерьёз считают – и всерьёз рассказывают об этом своим доверчивым читателям, – что с помощью "Умного голосования" смогут нанести серьёзный урон ненавистному "режиму" – то есть, попросту говоря, самому российскому государству.

"Умное голосование" – это, как мы знаем уже из официальных комментариев МИД, – американская технология вмешательства. Суть её в том, чтобы объединить недовольных действующей в России властью. Голоса не должны распыляться: "УГ" требует от адептов голосовать не за кого хочется, а за кого приказано организаторами. Организаторы (напомню, патентованные иностранные агенты и экстремисты из запрещённой в России секты) утверждают: за тех, кто имеет наибольшие шансы на победу после кандидатов от "партии власти".

Организаторы "УГ" убеждают, что личности кандидатов не имеют значения – поддерживать можно хоть людоедов, лишь бы у них были шансы насолить ненавистной "партии власти". Однако принцип "за того, кто имеет наибольшие шансы" на практике "заместителями Навального" соблюдается, понятно, нестрого и приблизительно. Так что можно смело сказать: нынешних кандидатов "УГ" на Западе считают наилучшим из имеющихся инструментов для разрушения государства Российского.

Насколько "УГ" будет эффективно? Самые "оптимистичные" либеральные эксперты утверждают, что с помощью этой технологии можно мобилизовать от 1 до 10% голосов в конкретных избирательных округах. Иначе говоря, что-то реальное получить можно только в том случае, если кандидаты идут к финишу "ноздря в ноздрю" и до победы одному из двух кандидатов – несколько процентов.

Миллион за процент

Насколько часто такие ситуации встречаются в реальности сегодняшней России? Не нарушая закон о выборах, запрещающий в эти дни прогнозировать результаты голосования, ответить на этот вопрос невозможно. Но вот интересный факт: говорят, что некоторые особенно одарённые кандидаты даже платили "Умному голосованию" за включение в его списки. Один известный по публикациям Царьграда персонаж, например, по сообщениям в социальных сетях, отдал миллион рублей. Или предлагал отдать. Почему миллион?

Традиционно минимальная стоимость избирательной кампании на выборах в Госдуму рассчитывается для одномандатных округов таким образом: один избиратель в округе "стоит" 3 доллара США. Среднее количество избирателей в округе – 500 тысяч человек, так что минимальная цена выборов для кандидата, рассчитывающего на победу, – примерно 100 миллионов рублей по нынешнему курсу. Так что если саратовский страдалец в самом деле покупал себе место в "УГ", то либо ему отдали это место с большой скидкой, либо реальная эффективность технологии – менее 1% от общего числа избирателей.

Последний вагон в революцию

Да, но почему эта технология вообще работает и на кого рассчитана? По идее, строем голосовать "за красных" должны отправиться "люди с хорошими лицами", "мы были на площади и придём ещё", потребители смузи и кофе с миндальным молоком, те, кто с восторгом смотрит на Запад и с презрением – на Родину. Но как же они проголосуют за "совок"? Это же противоречит всем их убеждениям.

Очень просто проголосуют.

Есть в политологии такой термин – bandwagon effect. В американской политике так называют фактор или эффект присоединения к большинству. Эффект, важный для победы на выборах: мы голосуем за Смита (Байдена, Хиллари, BLM, мировую жабу) не потому, что он нам нравится, а потому, что мы боимся общественного осуждения, мы хотим быть как все. И Смит побеждает, потому что мы – как все. Великий американский писатель Курт Воннегут издевался над таким вариантом поведения в социуме, называя его адептов "Джонни Как-Все".

Так вот, "Умное голосование" на самом деле – это нечто ровно обратное тому, как оно называется. Это не "умное", это "унылое" голосование, выборы без выбора – для тех, кто как раз право на выбор и сменяемость власти написал на своих знамёнах. В традициях "1984" Оруэлла, где утверждалось, что "свобода – это рабство", чтобы "умно голосовать", человек должен отказаться от собственного ума и испытать экстаз от того, что он с большинством, – обеспечивая, таким образом, большинство нужному кандидату.

Кому нужному? Какой простой вопрос. Нужному вот как раз стране, где для победы на выборах изобрели bandwagon. Зачем нужному? Чтобы этот "вагон" проехался, ломая всё на своём пути, по нашей стране. Поперёк здешних рельсов, сокрушая государство.

Под радостные крики интеллигентов, которым подарили редкое для умного... Ну, то есть считающего себя умным человеком... Подарили счастье: быть как все, как интеллектуальное большинство.

Бедные жалкие "демократические" дураки. Они мостят дорогу тем, кто отнимет у них право на нормальную жизнь, счастье, собственность. Абсолютно так же, как в преддверии 1917 года и под ту же самую дудку. Мостят – и при этом считают себя свободными, независимыми и имеющими собственное суждение.

Что с того?

Вот тут и зарыто фундаментальное отличие нас от них, патриотов от иностранных агентов, от изменников Родины, от либералов. Эти люди готовы голосовать – то есть отдавать свою свободу волеизъявления – за кого попало, лишь бы он был против. Эти люди готовы отказаться ради службы Западу от собственных мыслей и ценностей. Потому что нет у них никаких настоящих ценностей и никогда не было.

А мы – мы в своём проекте "Народное голосование" предложили кандидатам в депутаты пять русских вопросов, позволяющих определить главные для политиков ценности. Мы не считаем, что гражданин должен голосовать так, как кто-то за него решил. Мы полагаем, что голос русского человека так важен, что может быть подан лишь в соответствии с важнейшими принципами. В идеале – за веру, царя и Отечество. В конкретной нынешней ситуации – за веру, Отечество и традиции, против тех, кто стремится Отечество разрушить.