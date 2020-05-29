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Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
29 мая 2020, 14:55 • 21 • Аналитика
Украинское правительство одобрило меморандум о поставках СПГ из США. Документ предусматривает закупку Киевом около 5,5 миллиарда кубометров заокеанского газа в год в течение двадцати лет, что может принести огромные убытки. Но, главное, американцам достанется последний реальный актив "Нафтогаза Украины": подземные газовые хранилища.
На радость Штатам
"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа на Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает обеспечение долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развитие трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", — сообщила исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.
Летом прошлого года Владимир Зеленский встречался с госсекретарем Майком Пенсом.
"В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", — отметил Пенс перед переговорами.
Результат полностью оправдал его ожидания: 31 августа Украина, США и Польша заключили в Варшаве соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", предусматривающее наращивание экспорта американского СПГ в Восточную Европу.
Министр энергетики США Рик Перри назвал это "необычайной победой". "Благодаря США Польша ослабит зависимость от российского газа и станет региональным центром экспорта СПГ, — подчеркнул он. — Это поможет другому нашему союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок. А для Украины энергетическая и национальная безопасность — одно и то же".
Выполняя августовские договоренности с США и Польшей, Украина в ноябре приобрела небольшую партию американского газа. А в марте этого года Киев сделал следующий шаг, подписав меморандум о сотрудничестве с Louisiana Natural Gas Exports.
Договор предусматривает ежегодную покупку около 5,5 миллиарда кубометров американского сырья в течение двадцати лет. В пакете идут еще два контракта: на хранение заокеанского топлива в газовых хранилищах Украины и на строительство и эксплуатацию необходимой газотранспортной инфраструктуры между Польшей и Украиной.
Посчитали — прослезились
Каждый из этих пунктов вызывает большие вопросы у экспертов. В частности, цена газа, поставляемого из США на Украину, будет определяться в соответствии с котировками биржи Henry Hub, что связано с огромными ценовыми рисками.
Например, сейчас газ с поставкой в июле стоит там 65,3 доллара за тысячу кубометров, а на европейской бирже TTF почти на треть дешевле: 47,5 доллара.
К этому нужно прибавить затраты на сжижение (105 долларов за тысячу кубов), транспортировку до польского терминала Свинойусцье (примерно 36 долларов), регазификацию и прокачку до Украины — еще около десяти долларов. Итого американский газ обойдется Киеву вчетверо дороже европейского: 216 долларов за кубометр.
Специалисты уверены, что ценовой разрыв между американским и европейским рынком продолжит увеличиваться. Главная причина — сокращение добычи в США. Обвал спроса на топливо в последние месяцы привел к массовой остановке буровых установок на газовых месторождениях — действующих сейчас вдвое меньше, чем в начале 2019 года.
Шансов на возобновление производства у большинства нет: под сокращение попали в основном сланцевые месторождения, перегруженные долгами. Новых кредитов им никто не даст, а технология сланцевой добычи, требующая постоянного бурения новых скважин, делает работу без займов невозможной.
Ситуация осложняется кризисом нефтяной отрасли, поскольку существенная доля (около 15%) голубого топлива на американском рынке — попутный газ, получаемый при разработке нефтяных месторождений. Из-за обвала цен на черное золото уже 17 сланцевых компаний объявили о банкротстве. Соответственно, снизится и добыча газа.
В то же время поставки на европейский рынок будут расти. В частности, на прошлой неделе Катар объявил о намерении увеличить экспорт СПГ в Европу в полтора раза за ближайшие пять лет. Голубое топливо в Старом Свете, конечно, подорожает, но не так, как в США. И закупка американского СПГ окажется для Киева хронически убыточной.
Последний актив
Частично решить эту проблему призван еще один пункт нового меморандума, согласно которому украинские газовые хранилища переходят в управление Louisiana Natural Gas Exports, Inc. По сути, документ предполагает превращение Украины в перевалочный пункт для продажи американского СПГ странам ЕС.
"Украина располагает одной из крупнейших в мире систем подземных хранилищ газа (ПХГ), сосредоточенной на границах ЕС, — отмечают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины". — В стране 12 хранилищ, в которых поместится три миллиарда кубометров, то есть восемь процентов ежегодной потребности Европы в голубом топливе".
Это открывает возможность маневрирования: закачивать газ в ПХГ в период низкого спроса и выводить на рынок, когда цены вырастут. "В результате ценовая конкурентоспособность американского СПГ повышается", — указывают польские аналитики.
Другими словами, поставки газа из США могут быть рентабельны только в периоды высокого спроса, которых придется ждать. Однако ценовые скачки, способные окупить транспортные расходы, вряд ли реальны.
Реализация пункта меморандума о строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры между Польшей и Украиной тоже пока выглядит чем-то из области фантастики. Ведь Варшава и Киев уже несколько лет не могут договориться, кто оплатит эти работы.
"Физические потоки газа из Польши на Украину ограничены двумя миллиардами кубометров в год, — объясняют аналитики ESPERIS. — Расширение до 6,6 миллиарда возможно, но требует инвестиций с польской стороны".
Варшава выступает за строительство нового интерконнектора (трубопровода-соединителя) между газотранспортными системами Польши и Украины. "Однако этот проект требует больших затрат от Киева и поэтому остается замороженным", — констатируют польские эксперты.
"С учетом недостаточных возможностей регазификации в Польше и низкой пропускной способности польско-украинского газопровода, сколь-либо существенные поставки газа в ближайшем будущем маловероятны", — делает вывод ESPERIS.
В итоге "беспрецедентный полномасштабный украинско-американский проект" больше похож на аферу, единственная цель которой — передача государственных газовых хранилищ в частные руки "нужных" людей.
Это впечатление усиливается еще и тем, что Louisiana Natural Gas Exports, выступающая контрагентом украинского правительства в этой сделке, — предельно непрозрачная компания. Она создана менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре" — штате Делавэр.
Ее руководитель Марсден Миллер до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов в США. Соглашение о газовом хабе на Украине — первая международная сделка Louisiana Natural Gas Exports.
По информации в базе данных OpenCorporates, компанией Louisiana Natural Gas Exports, как и Miller Thomson and Partners, управляет сервисная Capitol Services, Inc. Так что выяснить, кому на самом деле достанутся украинские ПХГ, практически невозможно.
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