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Доброволец о русском будущем для Донбасса: "Будет авангардом для России"

28 мая 2021, 22:20  •  76 • Политика
Доброволец "первой волны" Рафи Джабар рассказал своё видение о русском будущем для Донбасса. Он убеждён, что народные республики однозначно будут вместе с Россией. "Будет авангардом и жемчужиной России", - заявил он.
Сейчас Рафи Джабар, позывной "Абдулла", находится в Ростове-на-Дону. Оттуда пойдёт гуманитарный груз для народных республик Донбасса. Помощь для передовой, для бойцов собрали благодаря Союзу добровольцев Донбасса.
Рафи Джабар отметил, что бойцам, защищающим свою землю, отправятся лекарства и предметы первой необходимости. Обстановка на фронте остаётся тяжелой, признаёт он. На днях от снайперской пули погиб мирный житель.
"У нас потери, у нас война, война продолжается. И помощь Донбассу необходима как никогда", - подчеркнул доброволец.
Народные республики благодарны России и видят своё будущее только с ней.
По мнению Рафи Джабара, Донбасс станет авангардом и жемчужиной России. В Донбассе сохранилась лучшая школа, лучшие кадры.
"Донбасс даёт стальных людей, которые не сгибаются, не ставят вопрос "что я с этого буду иметь". Донбасс отдаёт бескорыстно. Это лучший бриллиант России", - подчеркнул он.

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