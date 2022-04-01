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Добротные самоходки, но: Баранец засомневался, что британское оружие дойдёт до Украины

01 апреля 2022, 06:20  •  123 • Политика
Великобритания пообещала Украине "смертоносное оружие". Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец засомневался, что оно дойдёт до Украины, даже если действительно будет отправлено. Возможно, речь идёт про добротные самоходки, но есть нюанс.
Британский премьер Борис Джонсон пообещал более "смертоносное оружие" Украине, но не стал конкретизировать, о каком летальном вооружении идёт речь. Источник в оборонных кругах Великобритании заявил, что имелись в виду "средства дальнего огневого поражения", включая тяжёлую артиллерию.
Возможно, речь идёт о САУ AS-90 Vickers - устаревшей технике из класса самоходных гаубиц.
Виктор Баранец объяснил: AS-90 - добротная самоходка, но это совсем не то, что нужно Украине.
AS-90 имеет калибр 155 миллиметров. Может стрелять на расстояние более 30 километров. На борту более 40 выстрелов, объяснил полковник в отставке. Оружие серьёзное, действительно смертоносное. Но у Украины ещё есть САУ, русским военнослужащим удалось пока уничтожить лишь четверть.
"Непонятно, зачем поставлять оружие, если у украинцев самих есть", - цитируют военного обозревателя "Народные Новости".
Баранец засомневался, что AS-90 вообще дойдут до Украины. Их же необходимо как-то переправить. Вероятно, будет выбран путь через Венгрию, Румынию, Польшу. Эти страны входят в НАТО и граничат с Незалежной. Но армия России бдительна: эти участки границы под особым контролем.
"Можно ожидать, что все эти английские САУ сгорят, едва пересекут границу с Украиной".

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