Добрость духа: как волонтеры помогли в борьбе с пандемией

В последние годы волонтерство в России развивается очень быстрыми темпами. Во время пандемии число добровольцев только выросло, и теперь в проектах всё чаще участвует не только молодежь, но и люди среднего возраста. С учетом этих тенденций стоит пересмотреть систему нематериального поощрения добровольцев: в частности, опыт волонтерства мог бы учитываться при поступлении в магистратуру или аспирантуру. Кроме того, важно поощрять не только крупные проекты, но и небольшие некоммерческие организации. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Мероприятие прошло в Международный день добровольцев, который ежегодно отмечается 5 декабря.

Волонтерскими силами

Начало пандемии коронавируса показало, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. Буквально по всему миру люди помогали врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также пенсионерам и согражданам с ограниченными возможностями. В России борьба с эпидемией сплотила миллионы неравнодушных людей. В этом году в различных добровольческих проектах приняло участие свыше 15 млн граждан, напомнил Владимир Путин. Одним из них стала акция #МыВместе, запущенная весной.

— Вы доставляете продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений — что, честно говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал. Даже не знаю, как и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности можно здесь выразить тем, кто это делает, — обратился президент к участникам встречи и всем волонтерам страны.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» во второй день онлайн-марафона «Мы вместе», 5 декабря 2020 года Фото: РИА Новости/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Врач из Северной Осетии Сергей Зихов, который в 2016 году стал региональным координатором всероссийского движения «Волонтеры-медики», во время субботнего мероприятия получил звание «Волонтер года». Во время пандемии его команда помогает при реабилитации после перенесенной пневмонии.

Власти намерены и впредь улучшать условия для работы волонтеров. Уже сейчас предоставляются особые льготы и преференции благотворительным фондам, социально ориентированным некоммерческим организациям, отметил глава РФ. Кроме того, запущены специальные цифровые сервисы, в том числе платформа ДОБРО.РУ, которая позволяет быстро находить людей, нуждающихся в помощи.

Владимир Путин в субботу пообщался со многими участниками видеоконференции. В частности, он пообещал привлечь крупные компании, работающие на Ямале, к решению проблем со связью. Местные волонтеры пожаловались главе государства, что из-за сложных погодных условий возникают частые перебои с сетью. А это серьезно осложняет работу добровольцев. Глава государства также пообещал поддержать акцию «Новый год — в каждый дом». Она заключается в том, что добровольцы обходят и поздравляют ребят из неблагополучных семей и детских домов, а также малышей со сложными заболеваниями. В этом году волонтеры намерены поддержать и детей медиков.

Валерио Дзанетти Фото: vk.com/valeriozanetti

Во время дискуссии зашла речь и об экологических вопросах. Одна из участниц встречи, жительница Архангельской области, рассказала президенту о проекте по спасению и реабилитации диких животных, популяции которых страдают не только от климатических изменений, но и от деятельности промышленных объектов. По словам Владимира Путина, это важная тема, поскольку необходимо сохранить Арктику для будущих поколений. Поэтому любую хозяйственную деятельность в регионе надо подстраивать под особенности таких территорий, чтобы минимизировать экологический риск, уверен он.

Во время встречи волну зависти многих мигрантов, возможно, вызвало обращение итальянского преподавателя и по совместительству волонтера из Италии Валерио Дзанетти, который переехал в Красноярск. Европеец, видимо, уже вступивший на тернистую тропу получения российского гражданства, решил воспользоваться моментом и в прямом эфире попросил у Владимира Путина паспорт РФ. При этом сделал это весьма оригинально.

— Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России! — вспомнил опыт актера Жерара Депардье господин Дзанетти.

После таких слов Владимир Путин вряд ли мог ответить отказом. Не исключено, что пример предприимчивого итальянца уже начал вдохновлять тысячи мигрантов из ближнего зарубежья на волонтерскую деятельность.

Прогресс и недостатки

Последние несколько лет волонтерство развивалось очень быстрыми темпами. Сегодня Россия догоняет и по количеству, и по профессионализму, и по консолидации сектора европейские страны, где это явление начало развиваться еще после окончания Второй мировой войны , пояснил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— Во время пандемии коронавируса мы увидели не только подъем волонтерской активности, но и смену «портрета» добровольца. К различным программам поддержки населения чаще стали присоединяться не только студенты, но и люди возраста 35+. Этот факт не может не радовать, однако я считаю, что вместе с этим нам стоит пересмотреть систему нематериального поощрения таких людей, — заявил он «Известиям».

Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции «Мы вместе», Екатеринбург, 4 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сегодня вузам рекомендовано учитывать опыт волонтера у абитуриентов, напомнил эксперт. Учебные заведения следуют этим рекомендациям, хотя и не все, сказал он. При этом, как правило, опыт волонтера учитывается только при поступлении на бакалавриат, а вот в магистратуру — нет. В связи с тем, что волонтеры становятся старше, было бы справедливо распространить подобную практику на магистратуру, аспирантуру и даже сектор дополнительного образования , уверен Станислав Кудж.

За последние два года было многое сделано для того, чтобы привести в порядок нормативную базу и устранить преграды, которые мешают работе волонтерского сообщества, заявила «Известиям» сопредседатель центрального штаба ОНФ, председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. По ее словам, идет активная работа с министерствами, которые снимают барьеры для работы волонтеров в самых разных сферах. Это касается, в частности, оказания помощи медикам и сотрудникам МЧС.

— 2020 год показал, что волонтерское сообщество имеет достаточно высокий уровень зрелости. Люди вне зависимости от профиля деятельности объединились в акцию «Мы вместе», чтобы помогать преодолевать трудности, возникшие в связи с пандемией. Они продолжают работать и в сфере сохранения исторической памяти, и в преодолении последствий природных катаклизмов , — подчеркнула она.

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности Праздничная подсветка в честь Дня волонтера, Москва, 5 декабря 2020 года Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В ситуации пандемии практически во всех регионах волонтеры сыграли огромную роль в оказании помощи пострадавшим группам, согласна глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Однако замечать и поощрять нужно не только государственных добровольцев, но и тех, кто трудится в небольших некоммерческих организациях, подчеркнула она.

— Государством были организованы большие проекты по добровольчеству. Это было и на уровне регионов, и на уровне федерального проекта «Мы вместе». Там было мало коллабораций с НКО, а больше с госучреждениями. Необходимо сделать так, чтобы не сложилась тенденция к «огосударствливанию» волонтерства, — сказала «Известиям» Елена Альшанская . — Например, во время ограничений государство нам не дало пропуска на свободное передвижение, чтобы мы помогали. Общественные организации должны были работать в рамках государственных проектов, чтобы помогать своим подопечным.

Она отметила, что государство обеспечивало средствами индивидуальной защиты только часть волонтеров, а общественные организации не получили помощи. Но важно, чтобы поддержка шла и в сторону негосударственных добровольческих учреждений, подытожила специалист.