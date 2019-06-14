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Добронравов прокомментировал исключение из чёрного списка на Украине
14 июня 2019, 15:09 • 110 • Украина
Российский актёр Фёдор Добронравов прокомментировал сообщения о том, что его имя было исключено из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины.
© Natalia Shakhanova / Global Look Press
«Я вообще не понимаю, как я туда попал! Всё, что делает плохо на свете, — войны и так далее — всё это плохо. И запреты, и список этот — это плохо! И я понятия не имею, почему и как я туда попал. Вот так я к этому и отношусь. А как я могу по-другому относиться? Во всяком случае, я рад, что ушёл из этого списка», — цитирует ФАН актёра.
Добронравов отметил, что пока не планирует посещать территорию Украины.
Ранее стало известно, что Министерство культуры Украины опубликовало обновлённый список лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.
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