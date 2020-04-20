"Доброго времени суток", "спс" и "Вы". Правила цифрового этикета

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Карепина. Все о переписке (@sasha_karepina_) 14 Апр 2020 в 3:31 PDT

"Для того чтобы ответить на письмо по электронной почте, по правилам этикета у получателя есть время до конца дня", — уточняет Карепина.

Когда еще лучше написать

Некоторые считают альтернативой звонку голосовые сообщения. Другие, напротив, "войсы" ненавидят.

Обосновать эту неприязнь можно с научной точки зрения. "Человек читает в 2,7 раза быстрее, чем слушает. Если в чате 100 участников, то минутное голосовое сообщение прослушают за 100 минут, а прочтут за 37. Соответственно, набрав сообщение текстом, вы сэкономите один час три минуты общего времени. Целый час!" — объясняет Карепина.

Если руки заняты, лучше использовать программу, которая преобразует звук в текст. Когда без голосового не обойтись, ни в коем случае не подтверждайте им деловую, коммерческую информацию, условия контракта, зарплаты и пароли от рабочих программ.

"Пжл" и "спс"

Многие любят сокращать "неинформативные" слова — те, что нужны "для вежливости". Но она-то как раз при этом и пропадает. Адресат, напротив, может воспринять это как грубость. Не зря по интернету гуляет шутка: "Люди, пишущие "спс" вместо "спасибо", что вы делаете с кучей освободившегося времени?"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Карепина. Все о переписке (@sasha_karepina_) 14 Апр 2020 в 5:17 PDT Как общаться с иностранцами Иностранцам стиль русскоговорящих коллег часто кажется жестким и прямолинейным. "Мы любим сразу перейти к делу, а это звучит оскорбительно для тех, кто привык к минимальной вежливости", — говорит Анастасия Ландер. Она рекомендует в переписке после приветствия дополнительный "социальный реверанс" перед изложением вопроса. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мемы про цифровой этикет (@digital_etiquette_mems) 16 Апр 2020 в 8:31 PDT Вместо избитых формул можно упоминать действительно важные для собеседника события: "надеюсь, вы хорошо отдохнули в отпуске" или "уверен, что новогодние праздники прошли замечательно". "Это требует чуть большего усилия, зато добавляет искренности", — отмечает Ландер. Как деликатно перейти на "ты" "Перейти на "ты" предлагает только старший по статусу или возрасту. Это можно сделать в переписке, но обычно проговаривается, чтобы не возникло ощущения панибратства", — рассказывает Ольга Лукинова, автор книги "Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете". Кстати, "Вы" с большой буквы сейчас осталось в основном в государственных структурах и считается устаревшим. Начальник хочет дружить © РИА Новости / РИА Новости Хрущев говорит по телефону с Гагариным А вот с соцсетями все наоборот: здесь инициатива должна исходить от "младших по званию". "По моей практике, подчиненные переживают, когда к ним "стучатся" в друзья начальники. В зарубежных пособиям по деловым коммуникациям не рекомендуют боссам отправлять первыми запрос своим сотрудникам, потому что тем самым они вынуждают "зафрендить" себя", — объясняет Лукинова. "Нерабочее" время После 22:00 и до 09:00 никаких писем отправлять не стоит. Воспользуйтесь функцией отложенной доставки — она есть и в электронной почте, и в некоторых мессенджерах. "Не комильфо писать и в выходные, хотя бы просто потому, что информация может затеряться", — добавляет Кристина Туббритт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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