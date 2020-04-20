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"Доброго времени суток", "спс" и "Вы". Правила цифрового этикета

20 апреля 2020, 10:10  •  37 • Аналитика
© Depositphotos / racorn
В самоизоляции многие продолжают работать удаленно, а это значит — новые чаты в мессенджерах и в разы больше писем. Оказалось, без офиса не у всех получается соблюдать грань между рабочим и личным, к тому же многие нарушают правила цифрового этикета. Можно ли беспокоить коллег после семи, почему иностранцам наша деловая переписка часто кажется резкой и чем объективно плохи голосовые сообщения — в материале РИА Новости.

Главный принцип

"Основная идея современного цифрового этикета — не посягать на "священные часы": время, когда адресат планировал побыть наедине с собой", — объясняет Саша Карепина, автор книги "Переписка 2.0. Как решать вопросы в чатах, соцсетях и письмах".
Общаясь в мессенджерах, мы порой не задумываемся об этом: бросаем одинокое "привет" и ждем ответа, разбиваем одно предложение на дробные сообщения. Или странная привычка — начать разговор и исчезнуть: вас что-то отвлекло, а адресат ломает голову, будет ли продолжение.
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Публикация от Мемы про цифровой этикет (@digital_etiquette_mems)

Если надоело "здравствуйте"

Чаще всего "привет", конечно, используют для хороших знакомых. Его официальный аналог — "здравствуйте" — порой кажется слишком казенным, но это намного лучше, чем раздражающий всех монстр "доброго времени суток".
Эксперты считают, что здесь лучше обойтись без креатива. Анастасия Ландер, владелица агентства коммуникационного консалтинга, советует в качестве приветствия именно "здравствуйте": "Я не всегда знаю, в каких часовых поясах находятся мои адресаты и когда письмо прочтут. Не вижу в этом слове излишней формальности, особенно если мы говорим о деловой переписке".
Любимое многими "приветствую" она отвергла: "Стилистически это слово напоминает мне одновременно и монаршие обращения к народу, и бодрый язык боевых листков".

"Добрый день" или "доброго дня"

Есть еще одна тонкость при упоминании времени суток. В русском языке при приветствии обычно используется именительный падеж ("добрый день", "добрый вечер"), а при прощании — родительный ("счастливого пути", "удачи").
"Если мы при встрече произносим "доброго дня", получается, будто мы прощаемся!" — указывает Карепина.
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Публикация от Мемы про цифровой этикет (@digital_etiquette_mems)
Языковед и радиожурналист Ольга Северская отмечает: стандарты приветствия в письме меняются. И если недавно принято было начинать обращением ("Дорогой Иван Иванович!"), то с распространением электронной почты нормой де-факто стало приветствие ("Здравствуйте, Марина!" или "Марина Ивановна, добрый день"). Пытаться уместить в одно письмо обе формы — моветон.

"Не звони мне, не звони"

Звонок требует немедленно бросить все дела, так что многих раздражает, когда несрочный вопрос не пытаются сначала решить в мессенджере.
Неожиданный вызов сравнивают с приходом в гости без приглашения.
"Если еще лет десять назад звонки были привычным способом общения, то сегодня они считаются вторжением в личное пространство", — говорит Кристина Туббритт, эксперт по этикету.
Кстати, для ответа в мессенджере существует определенный дедлайн. Считается, что, после того как сообщение пометилось синими галочками, нужно отреагировать как можно быстрее. Либо дать ответ, либо написать, когда он последует, — иначе собеседник подумает, что его игнорируют.
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Публикация от Саша Карепина. Все о переписке (@sasha_karepina_)
"Для того чтобы ответить на письмо по электронной почте, по правилам этикета у получателя есть время до конца дня", — уточняет Карепина.

Когда еще лучше написать

Некоторые считают альтернативой звонку голосовые сообщения. Другие, напротив, "войсы" ненавидят.
Обосновать эту неприязнь можно с научной точки зрения. "Человек читает в 2,7 раза быстрее, чем слушает. Если в чате 100 участников, то минутное голосовое сообщение прослушают за 100 минут, а прочтут за 37. Соответственно, набрав сообщение текстом, вы сэкономите один час три минуты общего времени. Целый час!" — объясняет Карепина.
Если руки заняты, лучше использовать программу, которая преобразует звук в текст. Когда без голосового не обойтись, ни в коем случае не подтверждайте им деловую, коммерческую информацию, условия контракта, зарплаты и пароли от рабочих программ.

"Пжл" и "спс"

Многие любят сокращать "неинформативные" слова — те, что нужны "для вежливости". Но она-то как раз при этом и пропадает. Адресат, напротив, может воспринять это как грубость. Не зря по интернету гуляет шутка: "Люди, пишущие "спс" вместо "спасибо", что вы делаете с кучей освободившегося времени?"
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Публикация от Саша Карепина. Все о переписке (@sasha_karepina_)

Как общаться с иностранцами

Иностранцам стиль русскоговорящих коллег часто кажется жестким и прямолинейным. "Мы любим сразу перейти к делу, а это звучит оскорбительно для тех, кто привык к минимальной вежливости", — говорит Анастасия Ландер. Она рекомендует в переписке после приветствия дополнительный "социальный реверанс" перед изложением вопроса.
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Публикация от Мемы про цифровой этикет (@digital_etiquette_mems)
Вместо избитых формул можно упоминать действительно важные для собеседника события: "надеюсь, вы хорошо отдохнули в отпуске" или "уверен, что новогодние праздники прошли замечательно". "Это требует чуть большего усилия, зато добавляет искренности", — отмечает Ландер.

Как деликатно перейти на "ты"

"Перейти на "ты" предлагает только старший по статусу или возрасту. Это можно сделать в переписке, но обычно проговаривается, чтобы не возникло ощущения панибратства", — рассказывает Ольга Лукинова, автор книги "Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете".
Кстати, "Вы" с большой буквы сейчас осталось в основном в государственных структурах и считается устаревшим.

Начальник хочет дружить

© РИА Новости / РИА Новости
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А вот с соцсетями все наоборот: здесь инициатива должна исходить от "младших по званию". "По моей практике, подчиненные переживают, когда к ним "стучатся" в друзья начальники. В зарубежных пособиям по деловым коммуникациям не рекомендуют боссам отправлять первыми запрос своим сотрудникам, потому что тем самым они вынуждают "зафрендить" себя", — объясняет Лукинова.

"Нерабочее" время

После 22:00 и до 09:00 никаких писем отправлять не стоит. Воспользуйтесь функцией отложенной доставки — она есть и в электронной почте, и в некоторых мессенджерах. "Не комильфо писать и в выходные, хотя бы просто потому, что информация может затеряться", — добавляет Кристина Туббритт.

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