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«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине

01 марта 2020, 11:56  •  230 • Война

вежливые люди

До сих пор Москва занимала исключительно миротворческую позицию в украинском вопросе, снова и снова настаивая на безальтернативности Минских соглашений, несмотря на все выходки киевского режима. Однако всякое терпение имеет свой предел и миролюбию России очень скоро придёт конец.

Таким мнением со своими коллегами по «цеху» поделился журналист Андрей Бабицкий, комментируя новое обострение в Донбассе и формальный отказ Киева от реализации Минска-2. Владимир Зеленский умудрился переплюнуть даже Порошенко в своей политике по отношению к Донбассу, что ярко продемонстрировала недавняя попытка прорыва ВСУ у посёлка Золотое в ЛНР.

Проблема бывшего комика в том, что он слишком часто прогибается под радикалов, руководствуясь банальным страхом. В итоге нацисты всё больше влияния оказывают на ситуацию в зоне вооружённого конфликта, и это может привести к полноценному возобновлению боевых действий.
Москву не устраивает такая позиция Украины. Если ситуация будет усугубляться теми же темпами, РФ скорее всего быстро пересмотрит своё отношение к безальтернативности Минских соглашений, и выберет более эффективный вариант противодействия Киеву.

Бабицкий уверен, что Зеленский допрыгается до силового принуждения к миру. РФ может очень быстро сменить ориентиры и повторить операцию по силовому усмирению, проведённую в 2008 году в Грузии. Тогда вопрос решился за пять дней. Для того, чтобы поставить на место Украину, понадобится и того меньше. А Зеленский со своей командой вороватых неучей будто бы на это и нарывается.

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