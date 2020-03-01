|
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
01 марта 2020, 11:56 • 230 • Война
До сих пор Москва занимала исключительно миротворческую позицию в украинском вопросе, снова и снова настаивая на безальтернативности Минских соглашений, несмотря на все выходки киевского режима. Однако всякое терпение имеет свой предел и миролюбию России очень скоро придёт конец.
Таким мнением со своими коллегами по «цеху» поделился журналист Андрей Бабицкий, комментируя новое обострение в Донбассе и формальный отказ Киева от реализации Минска-2. Владимир Зеленский умудрился переплюнуть даже Порошенко в своей политике по отношению к Донбассу, что ярко продемонстрировала недавняя попытка прорыва ВСУ у посёлка Золотое в ЛНР.
Проблема бывшего комика в том, что он слишком часто прогибается под радикалов, руководствуясь банальным страхом. В итоге нацисты всё больше влияния оказывают на ситуацию в зоне вооружённого конфликта, и это может привести к полноценному возобновлению боевых действий.
Бабицкий уверен, что Зеленский допрыгается до силового принуждения к миру. РФ может очень быстро сменить ориентиры и повторить операцию по силовому усмирению, проведённую в 2008 году в Грузии. Тогда вопрос решился за пять дней. Для того, чтобы поставить на место Украину, понадобится и того меньше. А Зеленский со своей командой вороватых неучей будто бы на это и нарывается.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
230
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 февраля 2020, 15:39
|
25 февраля 2020, 10:54
|
25 февраля 2020, 01:09
|
26 февраля 2020, 12:54
|
23 февраля 2020, 19:54
|
23 февраля 2020, 13:24
|
29 февраля 2020, 02:39