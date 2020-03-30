Добро пожаловать в средневековье XXI века • 28 • Аналитика

Карикатура Виталия Подвицкого

В первой половине 14-го века Европу охватила «чёрная смерть». Тонущая в предрассудках и невежестве «колыбель просвещения» быстро находила виновных. То ведьмы и колдуны горели синим пламенем, то чёрным кошкам досталось. Немало перепало и евреям. Когда в 1320-х годах в Анжу у одного из евреев якобы обнаружили письмо с доказательством заговора против христиан, от немецких земель до Гибралтара пронеслась чудовищная волна самосудов над евреями, затем мародёры растащили их имущество. В некоторых регионах власти вполне официально решили истребить евреев в качестве своеобразной профилактики против чумы.



Во время чумной эпидемии 1770-х годов, пришедшей в столицу нашей Родины из Северного Причерноморья во время Русско-турецкой войны, вспыхнул бунт. Московский архиепископ Амвросий, прекрасно осознавая опасность, запретил молебны у Боголюбской иконы Божией Матери, которая считалась целительной. Амвросий даже начал собирать пожертвования на лечение больных. Но обезумевшая толпа забила архиепископа до смерти.







Казалось бы, давно и неправда. Но, взирая на поведение человечества, сейчас ещё более смешно задаваться вопросом: какие выводы сделает человечество? В общем-то, никаких, кроме чудовищного по масштабам тщеславия. Дивный новый мир конца истории Фукуямы наступил, а тут вдруг такой нежданный природный (природный ли?) подарок в виде коронавируса. И началось…



Пандемия дефицита совести в «новой Европе»

В Европе из-за истерии в СМИ началась самая настоящая охота за медицинскими масками. В Польше заблокировали партию из 23 тыс. медицинских масок, предназначенных для врачей региона Лацио в Италии. Пока бюрократические препоны старались снять, итальянцы обвинили поляков в разворовывании медицинского груза, который к тому же гуманитарным назвать сложно, т. к. был полностью оплачен Италией.



Чуть позже после печального чешского и польского опыта итальянские власти, импортируя медицинские маски, решили привезти их через порт Роттердама. Однако, когда груз прибыл в Роттердам и немецкий дистрибьютор выгрузил его для доставки в Италию, берлинские власти его реквизировали.





Как известно, во французской Гвиане находится космодром Куру, который совместно эксплуатируется Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований, со всей необходимой инфраструктурой. Так вот, из этой самой инфраструктуры, а точнее, со склада, неизвестные лица умудрились выкрасть 40 тысяч медицинских масок. Режимность объекта на процесс воровства никак не повлияла.



Не отстают от западных трендов и США. Так, если кто-либо сможет заказать из-за границы медицинские препараты или средства защиты, то, скорее всего, «колыбель» святости частной собственности и открытого свободного рынка изымет вашу покупку сразу по прибытии на территорию страны.





Новые Санжары были только тренировкой

Но дальше всех пошли наши украинские соседи, для которых постыдный инцидент в стиле «сжечь ведьму» в Новых Санжарах был, видимо, просто тренировкой. Травля людей, попавших под подозрение в инфицировании, охота за медикаментами, драки в общественном транспорте – всего лишь фон для куда более диких вещей. Так, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины врачи запаковали в мешки для мусора и выбросили на улицу. Подробности позже рассказала обомлевшая от творящегося ужаса дочь умершего Анна Полищук. По её словам, медики, вышвырнув бездыханного на улицу, закрыли двери больницы, и родственники без средств защиты вынуждены были нести мужчину в мешке до машины и даже тащить его по земле.



«Корона, корона!» — кричали дети и бросали камни

Но все дикости с Запада несколько рафинированные. Никаких «старых добрых» костров, уличных побоищ, по крайней мере, пока. А вот так называемые развивающиеся страны пошли несоизмеримо дальше. Мелкое воровство и спекуляции, конечно, входят в их «меню», но граждане этих стран не успели заплыть жирком благолепного бытия.



После того как на Индию обрушился коронавирус, индийцы развернули настоящую травлю туристов, в том числе и из России, которые оказались на территории страны. Туристы, эти «дойные коровы», вдруг превратились в объекты всеобщей ненависти. Туристов выбрасывают из гостиниц, местное население, увидев иностранцев, реагирует крайне агрессивно, а власти не спешат пресечь эти действия. А в некоторых регионах страны власти не только потворствуют этому, но издают официальные указания выгонять туристов из гостиниц.





Наведение порядка в Индии

Участились случаи, когда с криком «корона, корона» граждане Индии плевались в сторону иностранцев или же вовсе бросали в них камни и палки. При этом страна полностью закрывается. Движение поездов, автобусов и даже такси приостановлено. Индийские штаты перекрывают внутренние границы. На улицах некоторых индийских городов полиция и добровольные «дружинники» наводят порядок, поэтому имели место случаи нападения стражей закона на «белых», которые пытались приобрести продукты или вырваться из закрытой страны.



Доходит до нелепых трагикомических ситуаций. Так, некоторые туристы, которые решили набраться в Индии древней утончённой мудрости, как это сейчас модно среди специфической общественности с проколотым носом и тату на половину тела, оказались заблокированы в ашрамах – обителях мыслителей и философов. Индийские мудрецы, рассудив не менее мудро, заявили своим «ученикам», что ежели они выйдут на улицу, то обратно их уже не впустят. А это означает, что, рискуя не добраться до аэропорта, «просвещённые» окажутся без жилья, т. к. отели практически все закрыты.





Голодные приматы в Таиланде атакуют людей

В Таиланде, который служит туристической Меккой долгие годы, коронавирус тоже заставил власти ввести жёсткий карантин. Закрыты кафе, рестораны, многочисленные клубы, торговые центры и т.д. Но бесформенные стада инфантильных туристов, сладостно лелеющих собственный эгоизм, продолжают собираться вместе, чтобы в очередной раз устроить пир во время чумы на живописных пляжах. Местная полиция недолго думая решила разгонять такие сборища дубинками. Не слишком обрадованы и местные жители и, как это ни странно, приматы, которых туристы подкармливали. Сейчас макаки буквально атакуют прохожих, требуя кормёжки. Что в этом более дико – сказать трудно…







Когда же люди начали дичать?

Казалось бы, вспышка агрессивной неадекватности, вороватости и эгоистического предательства бывших «братьев по свободному миру» целиком и полностью лежит на панике из-за коронавируса, подпитанной СМИ. Но это лишь одна сторона медали, так сказать, слишком поверхностное суждение. Одна вспышка при всей её масштабности и подпитке прессой не могла привести к подобной индивидуализации как стран и отдельных областей, так и конкретных индивидов. Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые неуверенные в себе



Создаётся стойкое впечатление, что в какой-то цивилизационный момент мы просто свернули куда-то не туда. С целью наращивания отчаянной гонки потребления товаров и услуг человечество смогли убедить в святости и неприкосновенности права вечного гедонизма и чревоугодия на самом высшем уровне. Килотонны и терабайты рекламы убеждали индивидов, что они достойны, и это непременно всё для них.



Общество в этой конструкции теряло всякий смысл и даже важность для индивида, занятого постоянным потреблением конечного продукта. Более того, индивиды, считая себя сильными и независимыми, начали это самое общество тихо, а порой и громко, ненавидеть и презирать. Особенно доставалось такой общественной формации, как государство, которое свободным индивидам было обязано до гробовой доски решительно всем.



У автора отсутствуют всяческие симпатии к алчным до наслаждений туристам, которые, несмотря на столь сложное время, ринулись за кордон, скупая дешёвые горящие туры. Особенно к тем туристам, что под видом познания культуры и «мудрости» других стран лишь теребят своё эго, следуя моде и обособляясь от куцего и непрогрессивного, по их мнению, общества. И дело даже не в отсутствии личной ответственности, а в эгоизме. Ведь они даже не задумывались об опасности, которую они могут представлять для общества по возвращении. Да и зачем это им. Ведь общество эти прогрессивные индивиды презирают.



И вот страны закрываются. И инфантильный вой людей, осознавших себя гражданами и частью общества так вовремя для себя, огласил информационное поле. Парадокс в том, что общество не может отвернуться от таких людей, т. к. это приведёт к его собственной девальвации. А вот сделать надлежащие выводы о порочности воспитания в людях такого паразитарного потребительского подхода к самой жизни не только можно, но было нужно ещё вчера. И всё это касается не только туристов, но и тех, кто только вчера на них зарабатывал, тех, кто сейчас спекулирует масками, тех, кто занимается информационными и политическими спекуляциями…



В этом свете никакого цивилизационного скачка со времён Средневековья не было. Осознание этого, правда, прикопано масштабными рекламными акциями, когда политики после очередного теракта брались за ручки и пели: «Мы – мир» или «Мы не боимся». В первой половине 14-го века Европу охватила «чёрная смерть». Тонущая в предрассудках и невежестве «колыбель просвещения» быстро находила виновных. То ведьмы и колдуны горели синим пламенем, то чёрным кошкам досталось. Немало перепало и евреям. Когда в 1320-х годах в Анжу у одного из евреев якобы обнаружили письмо с доказательством заговора против христиан, от немецких земель до Гибралтара пронеслась чудовищная волна самосудов над евреями, затем мародёры растащили их имущество. В некоторых регионах власти вполне официально решили истребить евреев в качестве своеобразной профилактики против чумы.Во время чумной эпидемии 1770-х годов, пришедшей в столицу нашей Родины из Северного Причерноморья во время Русско-турецкой войны, вспыхнул бунт. Московский архиепископ Амвросий, прекрасно осознавая опасность, запретил молебны у Боголюбской иконы Божией Матери, которая считалась целительной. Амвросий даже начал собирать пожертвования на лечение больных. Но обезумевшая толпа забила архиепископа до смерти.Казалось бы, давно и неправда. Но, взирая на поведение человечества, сейчас ещё более смешно задаваться вопросом: какие выводы сделает человечество? В общем-то, никаких, кроме чудовищного по масштабам тщеславия. Дивный новый мир конца истории Фукуямы наступил, а тут вдруг такой нежданный природный (природный ли?) подарок в виде коронавируса. И началось…В Европе из-за истерии в СМИ началась самая настоящая охота за медицинскими масками. В Польше заблокировали партию из 23 тыс. медицинских масок, предназначенных для врачей региона Лацио в Италии. Пока бюрократические препоны старались снять, итальянцы обвинили поляков в разворовывании медицинского груза, который к тому же гуманитарным назвать сложно, т. к. был полностью оплачен Италией.Чуть позже после печального чешского и польского опыта итальянские власти, импортируя медицинские маски, решили привезти их через порт Роттердама. Однако, когда груз прибыл в Роттердам и немецкий дистрибьютор выгрузил его для доставки в Италию, берлинские власти его реквизировали.Как известно, во французской Гвиане находится космодром Куру, который совместно эксплуатируется Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований, со всей необходимой инфраструктурой. Так вот, из этой самой инфраструктуры, а точнее, со склада, неизвестные лица умудрились выкрасть 40 тысяч медицинских масок. Режимность объекта на процесс воровства никак не повлияла.Не отстают от западных трендов и США. Так, если кто-либо сможет заказать из-за границы медицинские препараты или средства защиты, то, скорее всего, «колыбель» святости частной собственности и открытого свободного рынка изымет вашу покупку сразу по прибытии на территорию страны.Но дальше всех пошли наши украинские соседи, для которых постыдный инцидент в стиле «сжечь ведьму» в Новых Санжарах был, видимо, просто тренировкой. Травля людей, попавших под подозрение в инфицировании, охота за медикаментами, драки в общественном транспорте – всего лишь фон для куда более диких вещей. Так, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины врачи запаковали в мешки для мусора и выбросили на улицу. Подробности позже рассказала обомлевшая от творящегося ужаса дочь умершего Анна Полищук. По её словам, медики, вышвырнув бездыханного на улицу, закрыли двери больницы, и родственники без средств защиты вынуждены были нести мужчину в мешке до машины и даже тащить его по земле.Но все дикости с Запада несколько рафинированные. Никаких «старых добрых» костров, уличных побоищ, по крайней мере, пока. А вот так называемые развивающиеся страны пошли несоизмеримо дальше. Мелкое воровство и спекуляции, конечно, входят в их «меню», но граждане этих стран не успели заплыть жирком благолепного бытия.После того как на Индию обрушился коронавирус, индийцы развернули настоящую травлю туристов, в том числе и из России, которые оказались на территории страны. Туристы, эти «дойные коровы», вдруг превратились в объекты всеобщей ненависти. Туристов выбрасывают из гостиниц, местное население, увидев иностранцев, реагирует крайне агрессивно, а власти не спешат пресечь эти действия. А в некоторых регионах страны власти не только потворствуют этому, но издают официальные указания выгонять туристов из гостиниц.Участились случаи, когда с криком «корона, корона» граждане Индии плевались в сторону иностранцев или же вовсе бросали в них камни и палки. При этом страна полностью закрывается. Движение поездов, автобусов и даже такси приостановлено. Индийские штаты перекрывают внутренние границы. На улицах некоторых индийских городов полиция и добровольные «дружинники» наводят порядок, поэтому имели место случаи нападения стражей закона на «белых», которые пытались приобрести продукты или вырваться из закрытой страны.Доходит до нелепых трагикомических ситуаций. Так, некоторые туристы, которые решили набраться в Индии древней утончённой мудрости, как это сейчас модно среди специфической общественности с проколотым носом и тату на половину тела, оказались заблокированы в ашрамах – обителях мыслителей и философов. Индийские мудрецы, рассудив не менее мудро, заявили своим «ученикам», что ежели они выйдут на улицу, то обратно их уже не впустят. А это означает, что, рискуя не добраться до аэропорта, «просвещённые» окажутся без жилья, т. к. отели практически все закрыты.В Таиланде, который служит туристической Меккой долгие годы, коронавирус тоже заставил власти ввести жёсткий карантин. Закрыты кафе, рестораны, многочисленные клубы, торговые центры и т.д. Но бесформенные стада инфантильных туристов, сладостно лелеющих собственный эгоизм, продолжают собираться вместе, чтобы в очередной раз устроить пир во время чумы на живописных пляжах. Местная полиция недолго думая решила разгонять такие сборища дубинками. Не слишком обрадованы и местные жители и, как это ни странно, приматы, которых туристы подкармливали. Сейчас макаки буквально атакуют прохожих, требуя кормёжки. Что в этом более дико – сказать трудно…Казалось бы, вспышка агрессивной неадекватности, вороватости и эгоистического предательства бывших «братьев по свободному миру» целиком и полностью лежит на панике из-за коронавируса, подпитанной СМИ. Но это лишь одна сторона медали, так сказать, слишком поверхностное суждение. Одна вспышка при всей её масштабности и подпитке прессой не могла привести к подобной индивидуализации как стран и отдельных областей, так и конкретных индивидов.Создаётся стойкое впечатление, что в какой-то цивилизационный момент мы просто свернули куда-то не туда. С целью наращивания отчаянной гонки потребления товаров и услуг человечество смогли убедить в святости и неприкосновенности права вечного гедонизма и чревоугодия на самом высшем уровне. Килотонны и терабайты рекламы убеждали индивидов, что они достойны, и это непременно всё для них.Общество в этой конструкции теряло всякий смысл и даже важность для индивида, занятого постоянным потреблением конечного продукта. Более того, индивиды, считая себя сильными и независимыми, начали это самое общество тихо, а порой и громко, ненавидеть и презирать. Особенно доставалось такой общественной формации, как государство, которое свободным индивидам было обязано до гробовой доски решительно всем.У автора отсутствуют всяческие симпатии к алчным до наслаждений туристам, которые, несмотря на столь сложное время, ринулись за кордон, скупая дешёвые горящие туры. Особенно к тем туристам, что под видом познания культуры и «мудрости» других стран лишь теребят своё эго, следуя моде и обособляясь от куцего и непрогрессивного, по их мнению, общества. И дело даже не в отсутствии личной ответственности, а в эгоизме. Ведь они даже не задумывались об опасности, которую они могут представлять для общества по возвращении. Да и зачем это им. Ведь общество эти прогрессивные индивиды презирают.И вот страны закрываются. И инфантильный вой людей, осознавших себя гражданами и частью общества так вовремя для себя, огласил информационное поле. Парадокс в том, что общество не может отвернуться от таких людей, т. к. это приведёт к его собственной девальвации. А вот сделать надлежащие выводы о порочности воспитания в людях такого паразитарного потребительского подхода к самой жизни не только можно, но было нужно ещё вчера. И всё это касается не только туристов, но и тех, кто только вчера на них зарабатывал, тех, кто сейчас спекулирует масками, тех, кто занимается информационными и политическими спекуляциями…В этом свете никакого цивилизационного скачка со времён Средневековья не было. Осознание этого, правда, прикопано масштабными рекламными акциями, когда политики после очередного теракта брались за ручки и пели: «Мы – мир» или «Мы не боимся». Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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