Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы

В группе «Украинский мигрант», где общаются украинские заробитчане, уехавшие на заработки за границу, появилось жутковатое видео. Пост снабдили подписью: «Настало время публичного и очень неприятного обсуждения отношения польских работодателей к украинским мигрантам».

Как польские работодатели относятся к украинским мигрантам.

На видео поляк-пенсионер отчитывает своих украинских работников, трудящихся у него на поле. Нападает пан словно петух, кидается и орет дурным голосом, замахивается и даже пару раз прикладывает одного из мужиков зонтом. Украинские заробитчане молчат и вместо того, чтобы дать отпор неуемному поляку, стойко терпят.

Понабежавшие в комментарии пользователи злорадствовали и печалились.

«За это стоял Майдан... хуже уже не будет. Жаль, что нашим гражданам в XXI веке приходится работать в таких условиях».

«Капитализм в чистом виде. Эксплуататорский класс».

«В любой ситуации нужно оставаться человеком».

«Я бы врезал».

Но никто из участников видео не врезал, все покорно разошлись по полю работать дальше. А все почему? Ответ до обидного очевиден - деньги.

Средняя зарплата на Украине - около 4-6 тысяч гривен (8-12 тыс. рублей). Я говорю о городах, где работу все-таки проще найти. А что творится в поселках и деревнях? Там люди хватаются за любую работу - стройки, укладка асфальта. Но и этих заработков не хватит, чтобы прокормить семью, купить лекарства старикам, оплатить коммуналку, которая за годы после «революции гидности» достигла совсем уж небывалых высот.

Разве за бедность стоял Майдан? За высокие тарифы ЖКХ? За олигархов и обогащение президента? Сомневаюсь. Майдан гнался за свободой, демократией и, конечно, Европой. В итоге из этой триады Украина не достигла ничего. Уверена, украинцы со мной не согласятся: «У нас есть безвиз в Европу! А вы, русские рабы, просто завидуете нам». Но было бы чему завидовать…

Новая киевская власть создала идеальные условия для «вступления» Украины в Евросоюз: максимально выкачала из граждан деньги, уничтожила производство, обвалила курс гривны, поддерживала военные действия на востоке страны и продолжала закручивать гайки в российско-украинских отношениях. Киев легко убедил украинцев, что уж лучше быть голозадым в Европе, чем в стабильном "болоте" с Януковичем. И люди поверили и стали ждать вступления в ЕС.

Но будем честны: Евросоюз дал Киеву безвиз ради удовлетворения собственных интересов. Потребность в дешевой рабочей силе и новом рынке сбыта перевесили поддержку юной демократии. Польша оказалась оптимальным вариантом для миллионов украинцев, ищущих работу. Близко, язык в общем понятен. Да и Варшаве поначалу больше нравилась идея пригреть у себя знакомых украинских заробитчан, чем мигрантов с Ближнего Востока.

Последних нужно кормить и содержать бесплатно, а украинцы готовы впахивать на благо польской экономике. Им все равно, что они работают 6 дней в неделю, что их рабочий день может доходить до 18 часов, что они живут в домиках, где на 25 человек всего 4 комнаты. Ради заветных 800 долларов (52 тысяч руб.) в месяц - это средняя зарплата для украинцев в Польше - заробитчане готовы не видеть свои семьи месяцами, а то и годами.

С каждым годом количество украинцев, работающих постоянно и временно, учащихся и просто переехавших навсегда в Польшу, растет в геометрической прогрессии. Подсчитать их всех практически невозможно. По официальным данным, число тех, кто трудится в Польше легально, доходит до 2 миллионов. Примерно столько же - нелегалов. А еще есть те, кто приезжает на сезонные работы. Там и до 6 миллионов недалеко.

Вы думаете, поляки их любят? Едва ли. Польскому пану важно выжать из работника по максимуму и заплатить ему как можно меньше, а если есть возможность - то и не заплатить вовсе (правда, такие случаи единичны и могут произойти лишь с нелегальными работниками).

Многие местные относятся к украинцам с откровенным презрением. Помнят Волынскую резню 1943 г., когда украинская повстанческая армия уничтожила более 50 тысяч поляков, ненавидят за воспевание Бандеры и Петлюры. Да и менталитет у приезжих оказался не столь уж похожим на польский. Предприятия, располагающиеся на границе с Украиной, в объявлениях о найме работников теперь черным по белому пишут: «Украинцев не принимаем». За два года они уже испытали на себе всю прелесть дешевой украинской рабочей силы. Не гонялся бы ты, пан, за дешевизной!

И что-то мне подсказывает, что Польша будет принимать украинских работников только до тех пор, пока в них есть необходимость. Но как только острая нужда отпадет или, если украинцы перейдут грань и станут слишком активно качать права, Варшава ужесточит правила въезда для заробитчан. Начнутся облавы на нелегалов, а за ними последуют массовые высылки…

А другие лакомые для украинцев страны, вроде Германии или Чехии, уже сейчас установили жесткие лимиты на прием работников с незалежной - число колеблется от нескольких сотен до пары тысяч.

Что же до полноценного вступления Украины в Евросоюз, то этого в обозримой перспективе (лет 20-30) точно не произойдет. Брюссель продолжит обещать украинцам светлое европейское будущее, попутно скармливая им кредит за кредитом, высасывая рабочую силу, превращая Украину в страну стариков и пугая злой Россией.

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