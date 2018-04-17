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Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!

17 апреля 2018, 08:39  •  42 • Аналитика
В последние дни после резко обострившихся взаимоотношений России со странами Запада (американо-европейские санкции в связи с делом об отравлении Скрипалей и несанкционированный ООН удар ракетами по Сирии вооружёнными силами ряда стран во главе с США), на первых полосах самых влиятельных газет мира вновь стало мелькать почти подзабытое словосочетание «гонка вооружений». Политики и эксперты хором заговорили о том, что новый виток такой гонки неминуем, и он нанесёт огромный ущерб экономике России. Однако беспристрастный анализ сложившейся ситуации приводит к совершенно иным выводам.



Так, 15 апреля глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сделал ряд заявлений на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). В частности, он усомнился в том, что в обозримом будущем могут быть достигнуты международные соглашения, связанные с контролем над вооружениями. Что же касается всеобъемлющего запрещения испытания ядерного оружия, то договор об этом вряд ли когда-нибудь вступит в силу. Мало шансов быть продлённым у договора, касающегося наступательных вооружений (СНВ-3), так как, по мнению Владимира Ермакова, «американцы внутри действующего договора ведут себя непотребно». «Гонка вооружений, конечно же, не блеф, а весьма опасная реальность, оказывающая существенное подрывное влияние на глобальную стабильность и международную безопасность», заявил дипломат. По его мнению, причина происходящего в том, что западные страны не хотят отказаться от монополярной системы мироустройства.


Ранее президент США Трамп в своем скандально известном твите написал, обращаясь к России: «Может, остановим гонку вооружений?» После чего американские генералы отдали приказ нажать на кнопку "Пуск" своим ракетчикам, которые лихо разбомбили ряд объектов в Сирии.

А ранее, 1 марта 2018 года, в своём послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин презентовал всему миру новые высокоэффективные виды российского оружия, способные преодолевать любые средства противоракетной обороны. После чего многие заговорили о грядущем обострении гонки вооружений, в которую может быть втянута Россия.

Так что же происходит? Мы действительно втягиваемся в новую гонку вооружений?

Существуют три сферы, состояние которых могут свидетельствовать о наличии гонки вооружений: поставки оружия, военная промышленность и военные расходы. Не так давно институт изучения проблем защиты мира (СИПРИ, Стокгольм) обнародовал данные, которые свидетельствуют о восходящей траектории во всех трех названных областях. В частности, в 2012-2016 годах максимального значения (по сравнению с любым пятилетним периодом после окончания "холодной войны") достигли объёмы торговли обычными вооружениями. С 2010 года сто крупнейших оборонных промышленных предприятий демонстрируют неуклонный рост продаж оружия. По сравнению с предыдущим пятилетием объём международной торговли основными видами обычных вооружений вырос на 10% (в 2013–2017 гг.). Причём за эти же пять лет Соединённые Штаты Америки нарастили свой экспорт оружия на 25%! И это при том, что доля США во всех международных поставках вооружений составляет более 1/3 (34%). Кстати, Россия занимает второе после США место в мире по международным поставкам оружия. Причём от лидера мы отстаём не так уж и сильно: российские поставки составляют около 2/3 объёма продаж производителей США. Правда, за последние годы у наших производителей продажи не выросли. Тем не менее, поставки наших производителей вооружения превосходят в 3-4 раза поставки следующих за Россией в этом рейтинге Францию, Германию, Китай, Великобританию.

Общий объём продаж оружия и военных услуг крупнейшими в мире компаниями по производству оружия и военным услугам (топ-100 СИПРИ) достигли 374,8 миллиарда долларов. Продажи общевойскового вооружения компаний России из топ-100 СИПРИ выросли на 3,8%, составив в 2016 году $26,6 млрд. На их долю приходится 7,1% от общего объема. 10 российских компаний из топ-100 СИПРИ демонстрируют неоднозначные тенденции продаж оружия: пять компаний зафиксировали рост продаж, а пять других показали снижение. Лучше всех результаты за 2016 год у «Объединенной авиастроительной корпорации», которая заняла в рейтинге место №13. В 2016 году её продажи увеличились на 15,6% по сравнению с предыдущим годом (за счет роста поставок в Вооруженные силы РФ и увеличения объемов экспорта).


На графике: международные продажи обычных вооружений в 1978—2017 годы. Источник: СИПРИ

Таким образом, динамика объёмов производства и международных продаж вооружений (см. график) показывает, что гонка вооружений примерно с 2005 года вновь началась и постепенно ускоряется. И Россия в этой гонке занимает отнюдь не последнее место (см. график ниже; источник тот же).



Объективно наблюдаемую гонку вооружений (пока ещё локальную) подпитывают региональные конфликты и очаги напряжённости. Так, импорт вооружений на Ближний Восток за последние 10 лет удвоился. Большинство стран Ближнего Востока были задействованы в вооруженных конфликтах в последние пять лет. Поэтому логично, что закупки оружия этими государствами увеличились на 103% (!) по сравнению с 2008-2012 годами. Их объем — 32% от общего мирового объёма импорта вооружений. Основные поставки оружия в эту часть планеты осуществляют США и Европейские страны. В частности, Саудовская Аравия 98% своего оружия покупает у названных государств.

Не ослабевающая региональная напряженность в Южной Азии приводит к неуклонному росту импорта оружия в Индию. Ныне эта страна является самым крупным импортёром на рынке основных видов обычных вооружений. На долю индии приходится 12% всего мирового объёма поставок вооружений. В 2013-2017 годах индия нарастила свой импорт на 24% по сравнению с 2008-2012 годами. Россия также участвует в разделе индийского "военного пирога": 62% импортированного Индией вооружения в 2013-2017 годы имело российское происхождение. При этом импорт оружия Индией из США вырос за последние пять лет на 557% (!), и теперь США по объёмам поставок оружия в индию уступает лишь нашей стране.
В преддверии новых ударов Запада


Рост закупок вооружений, которое Индия не может произвести самостоятельно, стимулируется её затяжным конфликтом с Пакистаном и ростом напряжённости отношений с Китаем.

Китаю все чаще удается создавать и производить собственное оружие приемлемого качества. Это позволяет Пекину укреплять взаимоотношения с Пакистаном, Бангладеш и Мьянмой за счет поставок этим странам вооружений собственного производства. Кстати, благодаря развитию собственной оборонной отрасли в последние пять лет Китай на 19% сократил импорт вооружений. Тем не менее, Китай по объёму импорта вооружений занимает пятое место в мире.


Источник: СИПРИ

Любопытны также следующие факты. В 2013-2017 гг. импорт вооружений странами Африки сократился на 22% по сравнению с предыдущим пятилетием. Импорт оружия в Нигерию (где не первый год разгорается вооружённый конфликт) увеличился на 42% за то же время.

Примерно с 1998 года в мире наблюдается общий неуклонный рост военных расходов:



Военные расходы растут ускоренно в период широкомасштабных вооружённых конфликтов. Это такие войны, как корейская и вьетнамская, вооруженные конфликты в Ираке и Афганистане:



Наибольшее бремя мировых военных расходов несут США. За ними следуют Китай с Россией. После них идут Саудовская Аравия, Индия. Замыкают семёрку стран, имеющих крупнейшие военные бюджеты, Франция и Великобритания:



Словом, когда мы говорим о том, что нас втягивают в гонку вооружений, нужно понимать, что, во-первых, Россия уже давно в эту гонку втянута как крупнейший экспортёр вооружений. И поэтому усиление такой гонки можно рассматривать (хоть это и цинично) с точки зрения пользы для нашего оборонпрома. Поэтому в наблюдаемый ныне рост напряжённости в отношениях со странами Запада в связи с производством вооружений вряд ли будет привнесено что-то новое, что приведёт к катастрофе. А во-вторых, гонку вооружений, которая усиливается не первый год, питают многочисленные конфликты в мире и региональная напряжённость.
Автор: Александр Дьяченко

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