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Добро пожаловать на Третью мировую: Украинский генерал пригласил английские ВМС на войну с Россией

25 декабря 2018, 03:09  •  60 • В мире
Бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Пётр Гаращук заявил, что между Киевом и Москвой уже якобы идёт Третья мировая война. При этом он счёл оправданным приглашение Украиной английских ВМС в свои порты. "Мы как государство можем пригласить в свои порты Мариуполя и Бердянска корабль любого государства", - заявил он, не исключив, что при повторении керченской провокации может начаться реальное противостояние между РФ и НАТО.
Украинский генерал-майор, экс-представитель миссии Украины при НАТО Пётр Гаращук заявил, что керченская провокация, устроенная Киевом, может повториться. При этом, пояснил он, если зашедший в Чёрное море корабль ВМС Великобритании, как предлагалось ранее в Киеве, попытается пройти через Керченский пролив, то между Россией и НАТО вспыхнет реальный бой.
Примечательно, что буквального одно сообщение Reuters о выдвинувшемся в Азовское море ракетном фрегате уже породило панику в определенных кругах. Так, сообщалось, что фрегат оснащён торпедами, противоторпедным бомбомётом, автоматической артиллерийской установкой и ракетами. Как выяснилось впоследствии, напугавшим Reuters фрегатом оказался ракетный фрегат "Григорович", который, по последним данным, выполняет в акватории Чёрного моря плановые задачи.
Впрочем, украинский генерал, так браво рассказывающий о морских боях, убеждён, что ситуация уже накалена до предела и представляет собой Третью мировую войну, которая "ведётся в политической, дипломатической, экономической и социальной сферах".
"И вот вы представьте такую ситуацию: британский корабль по приглашению украинского руководства проходит через Керченский мост, и вдруг по нему, как недавно по украинским судам, наносится удар. Это будет война, или агрессия, с ядерным государством, со страной НАТО. Что дальше будет?" - заметил он в эфире программы "60 минут".
Стоит отметить, что несмотря на высказанные опасения, Геращук назвал правильным и легитимным приглашение английских ВМС украинской стороной.
По его словам, в этом, с точки зрения международных законов, нет ничего предосудительного.
"Я считаю, что это будет правильным. Мы как государство можем пригласить в свои порты Мариуполя и Бердянска корабль любого государства", - добавил генерал.

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