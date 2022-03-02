|
Доблесть русских, подлость ВСУ: Весь смысл спецоперации уместился в одной картинке
02 марта 2022, 11:15 • 56 • Политика
Разница между русскими военными и силами ВСУ очевидна. И весь смысл спецоперации России наглядно показан всего в одной картинке.
Русские защищают мирное население, делают всё возможное, чтобы уберечь гражданских, освободить их. ВСУ, стоит признать, поступают подло: они ставят мирных граждан в качестве "живого щита", прячутся за спинами гражданских, размещают военную технику рядом с детскими садами и школами.
- гласит подпись к изображению, на котором русский военный закрывает собой детскую коляску от удара, а украинский военный, наоборот, прикрывается ею.
Подписчики телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова согласились с сутью иллюстрации.
- пишут пользователи.
- указывают в Сети.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу разоблачил главную подлость, которую совершает украинская сторона по отношению к украинцам. В то время как Россия во время военной спецоперации наносит точечные удары по военной инфраструктуре Украины, ВСУ идут на большую подлость, прячась за спинами мирных граждан.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 10:55
|
27 февраля 2022, 01:55
|
26 февраля 2022, 16:35
|
28 февраля 2022, 02:40
|
25 февраля 2022, 13:45
|
28 февраля 2022, 00:55
|
27 февраля 2022, 17:05