Доблесть русских, подлость ВСУ: Весь смысл спецоперации уместился в одной картинке

Разница между русскими военными и силами ВСУ очевидна. И весь смысл спецоперации России наглядно показан всего в одной картинке.

Русские защищают мирное население, делают всё возможное, чтобы уберечь гражданских, освободить их. ВСУ, стоит признать, поступают подло: они ставят мирных граждан в качестве "живого щита", прячутся за спинами гражданских, размещают военную технику рядом с детскими садами и школами.

Вот в чём разница,

- гласит подпись к изображению, на котором русский военный закрывает собой детскую коляску от удара, а украинский военный, наоборот, прикрывается ею.

Подписчики телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова согласились с сутью иллюстрации.

Всё в этой картинке, словами можно уже не объяснять,

- пишут пользователи.

Точно! Вместо тысячи слов!

- указывают в Сети.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу разоблачил главную подлость, которую совершает украинская сторона по отношению к украинцам. В то время как Россия во время военной спецоперации наносит точечные удары по военной инфраструктуре Украины, ВСУ идут на большую подлость, прячась за спинами мирных граждан.