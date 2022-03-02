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Доблесть русских, подлость ВСУ: Весь смысл спецоперации уместился в одной картинке

02 марта 2022, 11:15  •  56 • Политика
Разница между русскими военными и силами ВСУ очевидна. И весь смысл спецоперации России наглядно показан всего в одной картинке.
Русские защищают мирное население, делают всё возможное, чтобы уберечь гражданских, освободить их. ВСУ, стоит признать, поступают подло: они ставят мирных граждан в качестве "живого щита", прячутся за спинами гражданских, размещают военную технику рядом с детскими садами и школами.
Вот в чём разница,
- гласит подпись к изображению, на котором русский военный закрывает собой детскую коляску от удара, а украинский военный, наоборот, прикрывается ею.
Подписчики телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова согласились с сутью иллюстрации.
Всё в этой картинке, словами можно уже не объяснять,
- пишут пользователи.
Точно! Вместо тысячи слов!
- указывают в Сети.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу разоблачил главную подлость, которую совершает украинская сторона по отношению к украинцам. В то время как Россия во время военной спецоперации наносит точечные удары по военной инфраструктуре Украины, ВСУ идут на большую подлость, прячась за спинами мирных граждан.

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