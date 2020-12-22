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Добкин будет добиваться перевыборов мэра Харькова

22 декабря 2020, 15:30  •  60 • Украина

Новые выборы мэра в Харькове затягивать нельзя. Об этом заявил экс-мэр, бывший губернатор, харьковский политик Михаил Добкин в эфире телепрограммы «Народ против» с Наташей Влащенко на телеканале «Украина 24».

«Что касается сроков выборов, да, были случаи, даже в областных центрах, в таком, как Николаев, затягивали выборы, но в Харькове другая ситуация. В Харькове уникальная ситуация, уникальна она тем, что выборы проходили без Кернеса, его увезли ровно три месяца назад 17 сентября из Харькова и 17 декабря он ночью умер. Поэтому из-за того, что выборы проходили без человека, под брендом которого прошли многие и в областной, и в городской совет, из-за того, что его признали мэром без его участия, по подписи электронной, из-за того, что он не был полноценным участником этой избирательной кампании, выборы в Харькове затягивать никто не сможет. Этого люди не позволят, иначе очень много вопросов появится к тем, кто сегодня занял разные места в иерархии, в области, в городе и пытается каким-либо образом оттягивать», — отметил он.

Напомним, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от осложнений после перенесенного COVID -19 17 декабря в немецкой клинике «Шарите».

Вчера вечером спецбортом тело Кернеса было доставлено из Германии в Харьков.

23 декабря с 7:00 до 11:00 пройдет отпевание в Благовещенском соборе.

С 9:00 до 13:00 желающие смогут попрощаться с Кернесом в фойе Харьковского академического театра. Ожидается, что на церемонию прощания приедут мэры других украинских городов.

В 13:30 состоится захоронение мэра на аллее почетных харьковчан на кладбище №2.

По украинским законам секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов должен подать обращение в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы. Перевыборы могут назначить в марте или в октябре. До этого времени исполнять обязанности градоначальника Харькова будет Терехов.

30 декабря в Харькове состоится сессия городского совета. На ней должны рассмотреть вопрос присвоения Геннадию Кернесу звания Почетного гражданина города. Также в Первой столице планируют увековечить Геннадия Кернеса по нескольким пунктам: это и памятник, и названные его фамилией улица и станция метро.

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