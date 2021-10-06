«Добиваются закрытия американских загранучреждений»: в МИД оценили призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв группы американских сенаторов к Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов, если Москва не расширит штат посольства США. Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что такого количества дипсотрудников в вашингтонском посольстве просто нет, и предположили, что конгрессмены могли «посчитать» ещё и россиян, работающих в постпредстве при ООН. В министерстве также отметили, что реализация предложенной сенаторами инициативы может привести к закрытию американских загранучреждений в России.

Группа американских сенаторов, предлагающих выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширить штат посольства США, своими действиями могут добиться разве что закрытия американских загранучреждений в РФ. Так в российском МИД прокомментировали эту инициативу конгрессменов.

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что в Вашингтоне нет такого количества сотрудников российской дипмиссии.

«Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали ещё и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?» — цитирует ТАСС сообщение МИД.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что в сложившейся ситуации «важно другое».

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — заключили в МИД.

Ранее группа из 17 сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партию, обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой предпринять «немедленные действия», направленные на увеличение численности персонала американской дипмиссии в Москве. По мнению конгрессменов, если власти России не согласятся выполнить это условие, из США следует выслать 300 российских дипломатов.

Письмо опубликовал республиканец Марко Рубио. В числе авторов инициативы также Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес. По мнению конгрессменов, «непропорциональность дипломатического представительства недопустима», поэтому Москва «должна выдать достаточно виз», чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в РФ, и численностью российских дипломатов, работающих в Соединённых Штатах.

Сенаторы утверждают, что сейчас по всей территории США «разбросаны» более 400 российских дипломатов, тогда как дипломатическое присутствие США в России ограничено «примерно 100 американскими гражданами».

Напомним, что в апреле 2021 года Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры затронули 32 российских физических и юридических лица, а также шесть технологических компаний.

Вскоре российский МИД опубликовал список ответных мер в связи с действиями Вашингтона. Среди контрмер значилась высылка сотрудников дипмиссий США «в количестве, соразмерном с осуществлённой американскими властями акцией против российских дипломатов».

Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Выдача им виз была сведена до минимального значения — десяти человек в год.

Помимо прочего, принято решение полностью прекратить практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран. Ещё одной мерой стало прекращение действия двустороннего меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши» — в связи с систематическими нарушениями сотрудниками американских диппредставительств правил совершения поездок по России.

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Позднее посольство США в Москве сообщило, что с 12 мая приостановит оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Рассматриваться будут только те иммиграционные заявления, которые связаны с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя.

Кроме того, в посольстве заявили, что из-за ответных мер со стороны России им придётся сократить оказание консульских услуг на 75%, что делает невозможным предоставление визовых услуг.

В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала тот факт, что посольство США практически прекратило выдачу виз россиянам, ссылаясь на «нехватку персонала». По её словам, это обстоятельство «вызывает сожаление».

«Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что российские консульские учреждения в США, которые «кадрово обескровлены» из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы российским дипломатам, продолжают визовое оформление в полном объёме.

«Вопрос: где это пресловутое американское «открытое общество» и почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?» — добавила дипломат.