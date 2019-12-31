«Добивают остатки единства южных славян»: как в Черногории усиливается церковный раскол

Руководство РПЦ назвало «циничным ударом по церкви» и «актом поддержки раскола» решение властей Черногории принять закон о вероисповедании. Согласно документу, каноническая Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви может лишиться большинства древних святынь. Принятие закона вызывало протесты в стране, прихожане СПЦ уверены, что власти намерены передать её имущество раскольнической Черногорской православной церкви. Эксперты проводят аналогию с Украиной, где недавно произошли похожие события. По мнению специалистов, за инициативами властей в обоих случаях стоят сугубо политические мотивы.

Русская православная церковь осудила принятый в Черногории закон, согласно которому у канонической Сербской православной церкви (СПЦ) может быть изъято имущество, оказавшееся в её собственности после 1918 года. Как сообщается в опубликованном на сайте РПЦ послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Синода РПЦ, «продемонстрированное законодателями пренебрежение» волей большинства граждан вызывает горечь, а попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество «выглядит как циничный удар по церкви».

«Новый закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путём ослабления канонической церкви и попыткой поставить её в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, что Черногория является государством светским», — говорится в патриаршем и синодальном послании.

Патриарх Кирилл

РИА Новости

© Александр Гальперин

Руководство РПЦ проводит параллель между последними событиями в Черногории и религиозным расколом на Украине. В послании отмечается, что на протяжении долгих лет в обеих странах политические силы, заинтересованные в подрыве народного единства, поддерживали раскольников.

«Эта болезненная трансформация нанесла Украине незаживающие раны братоубийственной вражды. С горестью видим, что те же последствия грозят ныне вашей стране, где в происходящем ясно прослеживаются параллели с украинской ситуацией», — подчёркивается в обращении.

РПЦ обратилась к поместным православным церквям с призывом поддержать каноническую церковь Черногории, а также к мировому сообществу, напомнив о том, что ранее Венецианская комиссия высказала замечания к спорному закону.

Заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель в беседе с RT согласился с тем, что разворачивающаяся в Черногории ситуация схожа с недавними событиями на Украине, где раскольники из неканонической Православной церкви Украины произвели ряд захватов храмов канонической УПЦ МП.

«Действительно, черногорские раскольники действуют по украинскому сценарию, и это логично, так как любой национализм стремится к созданию не только своего государства, но и своего языка и церкви. Религиозный раскол в Черногории, как и на Украине, имеет политические корни — это политическая враждебность в отношении Сербии», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев в комментарии RT провёл ещё одну аналогию. По его мнению, сейчас Черногория переживает события, ранее уже произошедшие в другой балканской стране — Македонии, где действует неканоническая Македонская православная церковь.

«Ситуация в Македонии очень похожа на то, что сейчас происходит в Черногории. Под влиянием в том числе и неких внешних сил нарушают единство, дружественность православной канонической церкви. И пример Македонии говорит о том, что сейчас канонической церкви в Черногории действительно грозит отъём имущества, а также гонения за попытки сопротивления», — отметил эксперт.

Европейские амбиции

Напомним, несколькими днями ранее парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», среди положений которого содержится пункт о конфискации в пользу государства имущества, оказавшегося в собственности религиозных организаций после 1 декабря 1918 года, когда территория Черногории вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии переименованное в Югославию.

До того момента в Черногории действовала фактически независимая Цетинская митрополия (по названию монастыря в Цетине. — RT), пользовавшаяся при этом поддержкой Москвы.

После вхождения в состав Югославии в Черногории была образована епархия Сербской православной церкви — Черногорско-Приморская митрополия.

Мило Джуканович

AFP

© FREDERICK FLORIN

Однако на фоне событий, происходивших с Югославией на рубеже XX и XXI веков, в Черногории начали развиваться идеи церковного сепаратизма. В стране был создан Инициативный комитет за возрождение Черногорской православной церкви, в задачи которого входило создание независимой церкви. В итоге была основана неканоническая Черногорская православная церковь, руководство которой приняло активное участие в политических событиях, связанных с отделением Черногории от Сербии.

В проекте конституции Черногории, представленном после провозглашения независимости, именно непризнанная другими православными церквями ЧПЦ была поставлена на первое место в перечне конфессий, а Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви упоминалась только среди прочих религиозных структур. Это вызвало протест со стороны митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия. В результате была принята другая версия основного закона страны, согласно которому религия отделена от государства, а все религиозные структуры равны перед законом.

Gettyimages.ru

© Martin Siepmann/http://imagebroker.com/#/search/

Однако в последнее время политическое руководство Черногории явно отдаёт предпочтение неканонической ЧПЦ. Выступая в июне 2019 года на конференции правящей Демократической партии социалистов, президент страны Мило Джуканович заявил, что Подгорица будет работать над тем, чтобы Черногорская православная церковь получила автокефалию от Сербской православной церкви. Политик подчеркнул, что таким образом будет исправлена «большая несправедливость» по отношению к Черногории, которая имела место в начале прошлого века.

Епархию Сербской православной церкви в Черногории Джуканович рассматривает как «инфраструктуру проекта «Великой Сербии». Мало того, черногорский лидер обвинил СПЦ в том, что она якобы пытается препятствовать «европейским стремлениям и амбициям» черногорского общества.

Тогда же власти Черногории приступили к разработке законопроекта, допускающего отъём церковного имущества у Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, который и был недавно одобрен парламентом. Как отмечают противники этого закона, под конфискацию могут попасть порядка 650 святынь, включая известный монастырь Острог. Дело в том, что доказать документально факт оформления святынь в качестве церковной собственности до 1918 года в большинстве случаев крайне сложно, особенно если речь идёт о древних святынях.

Комментируя в июле 2019 года политику властей Черногории в церковной сфере, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что Мило Джуканович пытается скопировать антицерковный курс своего бывшего украинского коллеги Петра Порошенко. В РПЦ уверены, что конфискованное у канонической церкви имущество будет впоследствии передано раскольнической структуре.

Что интересно, лидер части украинских раскольников Филарет (Михаил Денисенко), который стоял во главе неканонической УПЦ КП, вошедшей в состав Православной церкви Украины, давно поддерживает стремление ЧПЦ к получению автокефалии. Об этом он заявлял ещё в 2010 году, когда прибыл в Черногорию по приглашению лидера непризнанной черногорской церкви.

В то же время Константинополь, наделивший украинских раскольников томосом, наотрез отказался поддержать их черногорских «коллег». Летом 2019 года Патриарх Константинопольский Варфоломей даже направил на имя президента Черногории письмо, в котором выразил своё удивление планами черногорского правительства по передаче государству церквей, построенных до 1918 года. Варфоломей подчеркнул, что Вселенская патриархия вместе с остальными православными церквями признаёт в качестве единственной православной юрисдикции только ту, которая находится под руководством митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, и напомнил о том, что черногорская церковь никогда не была автокефальной.

Раздел славянских народов

Впрочем, эксперты не исключают, что со временем Константинополь может изменить свою позицию, как это произошло в случае с украинскими раскольниками.

«Мило Джуканович будет в первую очередь добиваться признания Черногорской церкви именно от Константинополя и уже во вторую очередь — от других православных церквей. Возможно, что Фанар ещё поддержит этот раскол. Кроме того, ранее выяснилось, что раскольнические тенденции способна поддерживать и Элладская православная церковь», — отметил Павел Кандель.

Прихожане Сербской православной церкви протестуют в Подгорице против действий правительства

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Похожей точки зрения придерживается и Роман Силантьев. Как отметил эксперт в комментарии RT, Константинополь проводит свою политику и, возможно, хочет подтолкнуть Сербскую православную церковь к признанию украинской неканонической ПЦУ.

«Или же он просто пока не договорился с черногорскими раскольниками, ждёт более щедрого предложения с их стороны», — предположил эксперт.

Принятие спорного законопроекта черногорским парламентом проходило в столь напряжённой обстановке, что в здании даже вспыхнула потасовка между представителями правящих политических сил и оппозиции. В стране начались массовые акции протеста, накануне во время стычки с протестующими травмы получили четверо сотрудников полиции. Противники закона «О свободе вероисповедания» попытались перекрыть трассу к аэропорту Подгорицы, обрушив на дорогу дерево и вступив затем в стычку с прибывшими на место полицейскими.

При этом руководство Сербской православной церкви отказывается брать на себя ответственность за беспорядки. В СПЦ призывают паству использовать для выражения несогласия с властями ненасильственные методы.

Как отметил Павел Кандель, сейчас власти Черногории будут тестировать степень недовольства населения.

«Если протест ослабнет, то правительство приступит к практической реализации этого закона. Если же протест будет сильным, а ситуация останется нестабильной, то власти отсрочат реальные шаги», — считает эксперт.

В то же время события в Черногории могут повлиять на весь Балканский регион, считают эксперты. Активизация церковного раскола при помощи государства призвана ещё больше разделить славянские народы, построить между ними не только политические, но и религиозные барьеры, считает Роман Силантьев.

«Таким образом, сейчас добивают остатки единства, которое было во времена Югославии. Эти тенденции выгодны Западу, который заинтересован, чтобы балканские народы враждовали между собой», — подытожил эксперт.