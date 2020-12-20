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«Добиваться более эффективной защиты»: Путин призывал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов

20 декабря 2020, 22:10  •  79 • В России
Президент Владимир Путин заявил о необходимости защищать границы России с учётом рисков тлеющих региональных конфликтов в соседних странах. Поздравляя сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, он призвал уделить внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом, коррупцией и преступлениям в сфере экономики. Одним из важнейших вызовов современности президент также назвал международный терроризм, отметив, что у российского народа к нему «особые счёты».
 
 

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться более эффективной защиты государственной границы с учётом рисков тлеющих региональных конфликтов в соседних странах. Об этом он сказал во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту россиян от внешних и внутренних угроз. Вместе с тем президент обратил внимание на задачи, стоящие перед Россией в сфере безопасности.

«Самое серьёзное внимание нужно уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики. И конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», — подчеркнул Путин.

Одним из важнейших вызовов президент назвал международный терроризм, для борьбы с которым в стране создана «мощная общегосударственная система». Путин напомнил, что ещё в 2010 году на российской территории было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. К 2015 году их число сократилось до 36, а с начала текущего года было зафиксировано только два.

«За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество. Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно. Также необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что у российского народа «особые счёты» к международному терроризму.

Сотрудникам Федеральной службы охраны российский лидер пожелал и в дальнейшем обеспечивать безопасность охраняемых государственных объектов и значимых мероприятий. В поздравлении Путин также отметил Главное управление специальных программ, призвав его сотрудников продолжать решать «широкий круг задач по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой, даже самой сложной обстановке».

Поздравляя сотрудников спецслужб, президент вспомнил историю их ведомств, подчеркнув, что трагические события ХХ века, преступления и репрессии в отношении советского народа никогда не будут забыты. В тоже время он отметил, что работа органов безопасности является одной из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития многонационального российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.

  • kremlin.ru

«Наша общая задача — противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе, замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», — заявил Владимир Путин.

За прошедший век, отметил глава государства, разведчики внесли «неоценимый вклад» в обеспечение безопасности страны, выполняя трудные задачи, результаты которых повлияли на ход как российской, так и мировой истории.

Большая пресс-конференция Владимира Путина

«Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России», — заключил президент.

Владимир Путин также возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, открытому у штаб-квартиры СВР в сентябре этого года.

В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин, выступая с торжественной речью, отметил весомые результаты в работе службы, но добавил, что ведомство не собирается останавливаться на достигнутом. 

«Служба внешней разведки подошла к своему вековому юбилею качественно обновленной, с весомыми результатами. Но почивать на лаврах мы не собираемся. Еще древние мудрецы утверждали, что каждая покоренная вершина — это всего лишь ступень для достижения очередной цели», — заявил Нарышкин.

Напомним, 20 декабря 1920 года был создан Иностранный отдел ВЧК. Его преемниом стало Первое главное управление КГБ. Оно, в свою очередь, было реорганизовано в Службу внешней разведки в декабре 1991 года. Таким образом, СВР отмечает 100-летний юбилей. Помимо этого, 20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента России отмечают профессиональный праздник — День работника органов безопасности.

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