″Добиться публичности": Посол Украины раскрыл планы Киева на провокацию против Москвы

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко раскрыл планы Киева на новую провокацию против Москвы. В частности, он потребовал от Софии запретить российским кораблям заходить в болгарские территориальные воды. По словам украинского дипломата, подобными мерами Киев надеется ″добиться публичности″.

После проведенной провокации в Керченском проливе Киев готовит новую против Москвы. Планы раскрыл посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко. Он потребовал от Софии вообще запретить российским кораблям заходить в болгарские территориальные воды.

Начать украинский дипломат предлагает с судна Best-1, которое направляется с грузом угля из Крыма в порт Бургас.

"Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды″, - цитирует Москаленко издание ″Дни.ру″.

Дипломат надеется таким образом ″добиться публичности″ ситуации. Москаленко фактически шантажирует Софию тем, что если Болгария даст ″добро″ на заход российского корабля в свой порт, то она, мол, тем самым продемонстрирует, что не поддерживает антироссийские ограничения, введенные ранее Брюсселем.

При этом украинский дипломат явно старается говорить в унисон с другими представителями Незалежной. В частности, как напомнило издание ″Утро.ру″, ранее украинский правозащитник Евгений Захаров уже призывал Киев использовать ситуацию с арестованными украинскими моряками для давления на Москву.

О том, что новая провокация Украины против России в Керченском проливе вполне реальна, проговорился ранее ветеран разведки Незалежной генерал-лейтенант Василий Богдан, отметивший в интервью СМИ, что она будет ″более подготовленной″.