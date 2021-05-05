«Добиться кардинального улучшения обстановки»: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом и возобновление туризма

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили борьбу с распространением коронавируса. Как отметили в Кремле, уже в мае планируется организовать поставки российской вакцины «Спутник V», прорабатывается возможность совместного производства препарата. Президенты выразили мнение, что предпринимаемые противоэпидемические меры позволят переломить ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в республике и возобновить двусторонние связи в туристической сфере.

В среду, 5 мая, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств в деталях обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации.

«Подчёркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях», — говорится в сообщении.

«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — добавили в Кремле.

В ходе беседы лидеры затронули и вопросы актуальной региональной проблематики. В частности, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также нагорно-карабахское урегулирование, в том числе в контексте работы российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня.

«Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога... а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов САР», — отмечается в заявлении.

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Двустороннее взаимодействие России и Турции по туризму

Ранее турецкий посол в России Мехмет Самсар заявил, что Анкара предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание по вопросам безопасности туризма. По словам дипломата, совещание нужно, чтобы «российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов».

В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны в любое время принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов. Он рассказал, что обсуждал такую возможность с главой МИД России Сергеем Лавровым ещё в 2020 году и «приглашал российских экспертов».

Чавушоглу отметил, что турецкая сторона готова принять делегацию из России в любое время, в том числе в рамках нескольких визитов. Он подчеркнул, что Турция крайне серьёзно относится к безопасности своих курортов для туристов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в Турции выявлено 28 997 новых случаев коронавируса. Ситуация за последние две недели несколько улучшилась на фоне показателей середины апреля, когда в стране на протяжении полутора недель ежесуточно сообщалось о 55—63 тыс. новых выявленных заболевших.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой Россия ранее приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Тем временем в Турции с 29 апреля действует новый локдаун, который продлится до 17 мая. Согласно решению властей республики, междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой. В школах остановлены занятия, торговым сетям разрешено работать только в определённые часы.

Причём накануне власти республики приняли решение ужесточить введённые ограничения. Так, с 7 мая в турецких магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

Добавим, что в конце апреля Турция одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения. В Российском фонде прямых инвестиций уточнили, что регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Кроме того Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара нацелена на совместное производство препарата.

«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», — приводит РИА Новости слова дипломата.