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Добить окончательно: Русский "Циркон" разнесёт авианосец на глазах у США и Японии

09 октября 2020, 12:55  •  167 • Политика
Российская ракета "Циркон" разнесёт авианосец на глазах у напрягшихся после недавних испытаний гиперзвукового оружия США и Японии. Что называется, добить окончательно и так напуганного оппонента.
По данным ТАСС со ссылкой на собственные источники, фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца года намерен выполнить ещё три испытательных запуска новейшей ракеты "Циркон". В том числе в рамках испытаний запланировано поражение морской мишени, имитирующей авианосец. По данным источников, ближайший запуск должен состояться в конце октября - начале ноября.
Другой источник подтвердил информацию и отметил, что "все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника".
Напомним, что первыми после испытаний российского "Циркона" поникли японские эксперты. По их мнению, "пресловутая" система ПРО Aegis Ashore не может противостоять российской ракете. "Невесёлые дела", - отмечает ряд экспертов, поникнув после российских испытаний. Другие не скрывают удивления.
Позже власти США сделали прозрачный намёк России после того, как Минобороны РФ успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон".

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