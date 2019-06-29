Добить демографию. Куда катится пенсионная реформа? • 81 • Аналитика Яма

Как ни удивительно, в России все ещё раздаются голоса, не совсем согласные с курсом нашего правительства. Точнее, таких голосов из условного оппозиционного лагеря доносится немало, тут кого не возьми, каждый критик. А вот со стороны условной «вертикали» услышать критику действий правительства становится все сложнее – стабильность ведь может дестабилизироваться, лодка раскачается, паруса поникнут…









Общественная палата Российской Федерации при содействии Института научно-общественной экспертизы подготовила доклад «Демография 2024». И одним из основных выводов доклада является утверждение, что российскому правительству необходимо пересмотреть свою политику в области демографии. По мнению привлеченных экспертов, а это ещё и специалисты РАНХиГС и члены экспертного совета при президенте России, одна из заявленных целей нацпроекта, а именно повышение рождаемости до 1,7 на каждую женщину фертильного возраста, не решает никаких глобальных демографических задач, стоящих перед нашей страной. Более того, по мнению экспертов, даже эта цифра будет малодостижимым ориентиром, если способы её достижения не изменить.



В частности, эксперты призывают существенно повысить расходы на этот национальный проект, увеличив их, по меньшей мере, в четыре раза (до двух триллионов рублей ежегодно). Это примерно 2% от ВВП России. Цифра достаточно большая, но в Европе, находящейся в таком же демографическом упадке, меры поддержки рождаемости доходят иногда до 5-6% ВВП, как во Франции.



По мнению экспертов, коэффициент 1,7 не обеспечивает устойчивого роста населения. Более того, он обеспечивает прирост населения только при ежегодном приеме до 300 000 мигрантов. И то лишь до 2035 года. После этого нам придется либо принимать ещё больше мигрантов, либо начнется сваливание в очередную демографическую яму.



Живи, мужик, живи…

Масла в огонь подлила и Организация Объединенных Наций, эксперты которой дали свой прогноз относительно демографических показателей разных стран мира. Россия в этом прогнозе смотрится, мягко говоря, довольно печально: численность россиян к 2050 году, согласно этому прогнозу, снизится до 135,8 миллиона человек, то есть примерно на 10 миллионов за 30 лет. А к 2100 году нас станет порядка 126,1 миллиона человек. И это ещё не самый плохой вариант прогноза…



Эксперты крупнейшей международной организации отмечают стремительное старение населения России. По этому показателю мы уже впереди планеты всей. Так называемый «медианный возраст» в среднем по миру составляет 30,9 года, а у нас уже 39,6. А к 2035 году он вырастет и вовсе до 44 лет.



Вопреки озвученной Владимиром Путиным цели увеличить продолжительность жизни до 80 лет Россия в последнее время почти не продвигается в этом направлении. Так, по итогам 2018 года эта цифра составила всего 72,9 года, а прирост составил всего 0,2 года – почти на уровне статистической погрешности. По мнению экспертов ООН, рубеж 80 лет покорится России лишь к 2070 году.



А раз так, один из основных посылов пенсионной реформы, а именно то, что раз мы живем все дольше, справедливо и на пенсию позже выходить, оказывается, мягко говоря, не совсем корректным. Не особо дольше мы стали жить, если смотреть на это сухим языком цифр. В ситуации, когда средний возраст, до которого доживает рязанский мужик, равняется 64,9 года, выходить на пенсию в 65 как-то, действительно, грустновато. Нам же приводили множество примеров, когда в других странах на пенсию выходят и в 67, и даже в 70 лет. Но там, как мы теперь понимаем, средняя продолжительность жизни уже давно достигла этих 80 лет и выше, а следовательно, средний возраст дожития составляет где 15 лет, а где и того выше.



Собственно, один из выводов, к которому пришли эксперты ООН: из-за пенсионной реформы Россия будет быстрее вымирать. Но они, эти самые эксперты, явно на зарплате у Госдепа, а значит, слушать их мы не будем ни в коем случае…



Откровенно говоря, с самого начала этой пенсионной эпопеи было понятно, что провести реформу грамотно наше правительство не сможет. Не по Сеньке шапка, не по извилинам задача. Но все-таки была надежда, что хотя бы какие-то плюсы от неё будут.



Однако, как все мы можем сейчас наблюдать, она не просто нанесла огромный репутационный ущерб нашей власти, что само по себе плохо, но и смогла нанести некий сопутствующий вред, в частности, ударив по демографической ситуации в стране.



Это же правительство взялось за реализацию нацпроекта «Демография». И уже сейчас становится ясно, что усилия правительства должны быть серьезно скорректированы, ибо в противном случае деньги опять будут выброшены на ветер, а поставленных целей мы все равно не добьемся.





Сахалин впереди всей планеты

Эксперты из Общественной палаты предложили, например, внимательно изучить опыт Сахалинской области, где смогли повысить коэффициент рождаемости с 1,56 в 2011 году до 2,16 в 2016. То есть, опираясь на собственные средства и собственную программу, областные власти некогда депрессивного и демографически трудного региона смогли выполнить задачу-максимум, обеспечив естественную рождаемость выше двух детей на каждую женщину.



Среди мер поддержки — ежемесячная выплата женщинам 2,1 тыс. руб. на ребенка до трех лет, единовременная выплата на первенца в 54,4 тыс. руб., выплаты многодетным семьям на каждого ребенка 2,5 тыс. руб. в месяц, а также ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей 14,7 тыс. руб. Многодетные не платят налог на имущество, а малоимущие многодетные — еще и транспортный налог. Семьям помогают с ипотекой и арендной платой. С 2017 года семьям с пятью и более детьми предоставляется 1 млн руб. на покупку машины, школьникам выделяется 10 тыс. руб. на одежду, а за первенцев молодым мамам выделяется по 150 тыс. руб.



Этот пример не только показывает нам, что наше драгоценное правительство не очень, как бы это помягче… Не очень компетентно, да. Ещё он показывает, что, если не плодить лишних сущностей, не раздувать штаты, не создавать очередное суперминистерство или очередную госкомпанию, а просто отдать решение этого вопроса на усмотрение областных и краевых властей, получиться может лучше и интереснее. Ну а если совсем ума набраться и не размазывать деньги ровным тоненьким слоем по всей стране, а направлять их преимущественно в регионы со сложной демографической ситуацией, будет совсем хорошо.



Понятно, что за расходованием средств нужен будет контроль. Ну так он в любом случае нужен, и за московскими исполнителями — куда более жесткий. К тому же, контролировать губернаторов у нас более-менее научились, да и соответствующих структур в стране полно – и прокуратура, и СК, и МВД, и ещё десяток менее звучных аббревиатур.



С другой стороны, если сделать демографические показатели важным фактором аттестации губернаторов, они из кожи вон будут лезть, подсматривая друг у друга полезные новшества и результативные идеи. Да и финансирование по данной статье можно регулировать в соответствии с достигнутыми результатами.



Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на то, что среди перечисленных мер демографического стимулирования на Сахалине вообще не упомянуты ясли. Это так сильно идет вразрез с идеей-фикс наших правительственных бизнес-вумен, что едва ли не главным условием повышения рождаемости является создание для женщины условий для успешного продолжения карьеры…



Нет, я ни на что не намекаю. Просто вспомнил поговорку «выслушай женщину и сделай наоборот». А ещё – «война слишком серьезное дело, чтобы доверять его генералам». Так вот, похоже, демография – слишком серьезное дело, чтобы доверять его женщинам.



Хотя и без них, конечно, тоже никак не обойтись. Как ни удивительно, в России все ещё раздаются голоса, не совсем согласные с курсом нашего правительства. Точнее, таких голосов из условного оппозиционного лагеря доносится немало, тут кого не возьми, каждый критик. А вот со стороны условной «вертикали» услышать критику действий правительства становится все сложнее – стабильность ведь может дестабилизироваться, лодка раскачается, паруса поникнут…Общественная палата Российской Федерации при содействии Института научно-общественной экспертизы подготовила доклад «Демография 2024». И одним из основных выводов доклада является утверждение, что российскому правительству необходимо пересмотреть свою политику в области демографии. По мнению привлеченных экспертов, а это ещё и специалисты РАНХиГС и члены экспертного совета при президенте России, одна из заявленных целей нацпроекта, а именно повышение рождаемости до 1,7 на каждую женщину фертильного возраста, не решает никаких глобальных демографических задач, стоящих перед нашей страной. Более того, по мнению экспертов, даже эта цифра будет малодостижимым ориентиром, если способы её достижения не изменить.В частности, эксперты призывают существенно повысить расходы на этот национальный проект, увеличив их, по меньшей мере, в четыре раза (до двух триллионов рублей ежегодно). Это примерно 2% от ВВП России. Цифра достаточно большая, но в Европе, находящейся в таком же демографическом упадке, меры поддержки рождаемости доходят иногда до 5-6% ВВП, как во Франции.По мнению экспертов, коэффициент 1,7 не обеспечивает устойчивого роста населения. Более того, он обеспечивает прирост населения только при ежегодном приеме до 300 000 мигрантов. И то лишь до 2035 года. После этого нам придется либо принимать ещё больше мигрантов, либо начнется сваливание в очередную демографическую яму.Масла в огонь подлила и Организация Объединенных Наций, эксперты которой дали свой прогноз относительно демографических показателей разных стран мира. Россия в этом прогнозе смотрится, мягко говоря, довольно печально: численность россиян к 2050 году, согласно этому прогнозу, снизится до 135,8 миллиона человек, то есть примерно на 10 миллионов за 30 лет. А к 2100 году нас станет порядка 126,1 миллиона человек. И это ещё не самый плохой вариант прогноза…Эксперты крупнейшей международной организации отмечают стремительное старение населения России. По этому показателю мы уже впереди планеты всей. Так называемый «медианный возраст» в среднем по миру составляет 30,9 года, а у нас уже 39,6. А к 2035 году он вырастет и вовсе до 44 лет.Вопреки озвученной Владимиром Путиным цели увеличить продолжительность жизни до 80 лет Россия в последнее время почти не продвигается в этом направлении. Так, по итогам 2018 года эта цифра составила всего 72,9 года, а прирост составил всего 0,2 года – почти на уровне статистической погрешности. По мнению экспертов ООН, рубеж 80 лет покорится России лишь к 2070 году.А раз так, один из основных посылов пенсионной реформы, а именно то, что раз мы живем все дольше, справедливо и на пенсию позже выходить, оказывается, мягко говоря, не совсем корректным. Не особо дольше мы стали жить, если смотреть на это сухим языком цифр. В ситуации, когда средний возраст, до которого доживает рязанский мужик, равняется 64,9 года, выходить на пенсию в 65 как-то, действительно, грустновато. Нам же приводили множество примеров, когда в других странах на пенсию выходят и в 67, и даже в 70 лет. Но там, как мы теперь понимаем, средняя продолжительность жизни уже давно достигла этих 80 лет и выше, а следовательно, средний возраст дожития составляет где 15 лет, а где и того выше.Собственно, один из выводов, к которому пришли эксперты ООН: из-за пенсионной реформы Россия будет быстрее вымирать. Но они, эти самые эксперты, явно на зарплате у Госдепа, а значит, слушать их мы не будем ни в коем случае…Откровенно говоря, с самого начала этой пенсионной эпопеи было понятно, что провести реформу грамотно наше правительство не сможет. Не по Сеньке шапка, не по извилинам задача. Но все-таки была надежда, что хотя бы какие-то плюсы от неё будут.Однако, как все мы можем сейчас наблюдать, она не просто нанесла огромный репутационный ущерб нашей власти, что само по себе плохо, но и смогла нанести некий сопутствующий вред, в частности, ударив по демографической ситуации в стране.Это же правительство взялось за реализацию нацпроекта «Демография». И уже сейчас становится ясно, что усилия правительства должны быть серьезно скорректированы, ибо в противном случае деньги опять будут выброшены на ветер, а поставленных целей мы все равно не добьемся.Эксперты из Общественной палаты предложили, например, внимательно изучить опыт Сахалинской области, где смогли повысить коэффициент рождаемости с 1,56 в 2011 году до 2,16 в 2016. То есть, опираясь на собственные средства и собственную программу, областные власти некогда депрессивного и демографически трудного региона смогли выполнить задачу-максимум, обеспечив естественную рождаемость выше двух детей на каждую женщину.Этот пример не только показывает нам, что наше драгоценное правительство не очень, как бы это помягче… Не очень компетентно, да. Ещё он показывает, что, если не плодить лишних сущностей, не раздувать штаты, не создавать очередное суперминистерство или очередную госкомпанию, а просто отдать решение этого вопроса на усмотрение областных и краевых властей, получиться может лучше и интереснее. Ну а если совсем ума набраться и не размазывать деньги ровным тоненьким слоем по всей стране, а направлять их преимущественно в регионы со сложной демографической ситуацией, будет совсем хорошо.Понятно, что за расходованием средств нужен будет контроль. Ну так он в любом случае нужен, и за московскими исполнителями — куда более жесткий. К тому же, контролировать губернаторов у нас более-менее научились, да и соответствующих структур в стране полно – и прокуратура, и СК, и МВД, и ещё десяток менее звучных аббревиатур.С другой стороны, если сделать демографические показатели важным фактором аттестации губернаторов, они из кожи вон будут лезть, подсматривая друг у друга полезные новшества и результативные идеи. Да и финансирование по данной статье можно регулировать в соответствии с достигнутыми результатами.Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на то, что среди перечисленных мер демографического стимулирования на Сахалине вообще не упомянуты ясли. Это так сильно идет вразрез с идеей-фикс наших правительственных бизнес-вумен, что едва ли не главным условием повышения рождаемости является создание для женщины условий для успешного продолжения карьеры…Нет, я ни на что не намекаю. Просто вспомнил поговорку «выслушай женщину и сделай наоборот». А ещё – «война слишком серьезное дело, чтобы доверять его генералам». Так вот, похоже, демография – слишком серьезное дело, чтобы доверять его женщинам.Хотя и без них, конечно, тоже никак не обойтись. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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