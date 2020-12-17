Добавят элементы прямой линии: 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Главным событием в России в четверг, 17 декабря, несомненно, станет большая пресс-конференция Владимира Путина. Она начнётся в 12 часов по московскому времени. Известно, что телеканалы заложили на это мероприятие три часа, но как правило, президент общается с журналистами дольше отведённого времени.

В 2020 году пресс-конференция президента пройдёт в нестандартном формате: из-за пандемии коронавируса её проведут по видеосвязи. Сам Владимир Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёво и будет видеть и слышать всех, кто задаёт вопросы.

Также сообщается, что в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии с обычными гражданами. Вопросы главе страны присылают с помощью специального сайта. Например, мы уже писали о Диме Антошине из Ростова-на-Дону, который отправил Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи - семья мальчика лишилась дома в результате пожара.