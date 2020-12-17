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Добавят элементы прямой линии: 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
17 декабря 2020, 09:55 • 32 • Политика
Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится сегодня, 17 декабря, в полдень. Её в этом году проведут по видеосвязи, также добавят элементы прямой линии для общения с народом.
Главным событием в России в четверг, 17 декабря, несомненно, станет большая пресс-конференция Владимира Путина. Она начнётся в 12 часов по московскому времени. Известно, что телеканалы заложили на это мероприятие три часа, но как правило, президент общается с журналистами дольше отведённого времени.
В 2020 году пресс-конференция президента пройдёт в нестандартном формате: из-за пандемии коронавируса её проведут по видеосвязи. Сам Владимир Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёво и будет видеть и слышать всех, кто задаёт вопросы.
Также сообщается, что в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии с обычными гражданами. Вопросы главе страны присылают с помощью специального сайта. Например, мы уже писали о Диме Антошине из Ростова-на-Дону, который отправил Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи - семья мальчика лишилась дома в результате пожара.
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