Добавить поправок: изменения в Конституцию еще раз обсудят с президентом

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию может провести еще одну встречу с Владимиром Путиным. На ней они планируют обсудить изменения, не вошедшие в Основной закон — их можно реализовать как самостоятельные законодательные инициативы . Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в рабочей группе, информацию подтвердили представители общественных организаций, участвующих в обсуждении. По их словам, поправки к Основному закону страны продолжают поступать, а встреча по ним с главой государства может пройти после 1 июля. Между тем 4 июня на совещании ЦИК было принято решение о проведении электронного голосования в некоторых регионах — из пяти заявившихся в итоге были поддержаны лишь Москва и Нижегородская область.

Поправки все поступают

Как выяснили «Известия», рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию может провести еще одну встречу с президентом.

— Мы подведем на ней итоги работы, а также обсудим поправки в Конституцию, которые не внесены в Основной закон, но достойны того, чтобы они были реализованы в других законах . Из-за пандемии COVID-19 большая часть таких предложений уже вошла в законопроекты правительства по поддержке малого бизнеса и борьбы с эпидемией, — пояснил «Известиям» источник в руководстве рабочей группы.

По его словам, сейчас она займется анализом этих поправок. Эту информацию «Известиям» подтвердили и рядовые члены рабочей группы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков допустил, что у рабочей группы будет еще несколько встреч с президентом.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Мы находимся в постоянном режиме готовности. На последнем нашем заседании мы обсуждали в большей части организационные вопросы, а также необходимость усиления информирования населения о голосовании, потому что часть роликов, которые запускаются малоэффективны, — пояснил он.

По словам Михаила Шмакова, еще одну встречу общественникам после голосования обещал сам президент.

— На ней мы оценим итоги голосования. Может быть таких будет еще несколько, — отметил глава профсоюзов.

Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, член Общественной палаты и рабочей группы Людмила Дудова сообщила «Известиям», что поправки в Конституцию до сих пор продолжают поступать.

— О том, что мы продолжим свою деятельность, нам сообщили на последнем заседании, где очень активно обсуждались вопросы до сих пор поступающих поправок. И процесс этот не остановлен, — пояснила она.

По ее словам, кроме того, группа продолжит обучать наблюдателей и проводить разъяснительную работу с населением.

— Масштаб, интенсивность и дискуссии, которые ведутся, наглядно показывают, что идет всенародное создание документа, который определит дальнейшее движение нашего государства. Поэтому совершенно закономерно, что инициатор поправок — президент — сочтет возможным провести еще одну встречу для того, чтобы обсудить эту деятельность. Не исключено, что на ней Владимир Путин предложит новый формат работы, но уже не над Основным законом, а [над] блоками не вошедших поправок, — отметила Людмила Дудова.

Член Общественной палаты РФ Людмила Дудова Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Еще один член рабочей группы, президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Известиям», что после принятия поправок в Конституцию начнется новый этап работы над законодательством во всех сферах, которых коснулись поправки . Это и местное самоуправление, и деятельность госсовета, и социальная сфера. Будет ли в этом участвовать рабочая группа, ему пока неизвестно.

— Сейчас мы продолжаем свою работу. Многие из нас находятся в регионах и ведут разъяснительную работу с населением о сути вносимых в Конституцию поправок, — пояснил он.

Другой член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отметил очевидность изменения законодательства после голосования, но какова будет роль группы в этом, ему неизвестно.

— Я знаю только, что на одной из встреч президент сказал: по итогам у нас будет с ним еще одна. Поэтому я не исключаю, что потенциал рабочей группы будет использован и в дальнейшем мы продолжим работу, — отметил парламентарий.

«Известия» направили запрос в пресс-службу администрации президента.

Соблюдая дистанцию

4 мая стало известно, что проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно через единый портал 2020og.ru смогут только два региона: Москва и Нижегородская область . Такое решение большинством голосов принял ЦИК. Еще три субъекта, подавшие на этот формат заявки, — Санкт-Петербург, Красноярский край и республика Карелия — такой поддержки не получили.

— Сегодня мы не сможем принять заявки всех регионов, так как это не позволяет сделать емкость порталов. Только осенью пойдут пилотные проекты дистанционного голосования на нашей платформе, а сейчас благодаря Москве есть возможность присоединить совсем небольшое количестве субъектов, — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, все пять субъектов станут базой для пилотных проектов по дистанционному голосованию на площадке ЦИК уже в сентябре.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ЦИК РФ

Как заметил зампред ЦИК Николай Булаев, в комиссии не ожидали такой активности от регионов . По его словам, избирком начинал с эксперимента в Москве, в котором формально могли участвовать 500 тыс. избирателей, а сейчас количество голосующих онлайн в столице возрастет более, чем в 10 раз. Регионы блестяще представили заявки, поэтому им не следует сейчас обижаться на ЦИК, отметил представитель комиссии.

Что касается москвичей и нижегородцев, то они смогут выразить свою позицию онлайн, если они зарегистрированы на сайте «Госуслуг», официальном сайте мэра или правительства Москвы. Для этого с 5 до 21 июня они должны подать заявление через сервис «Мобильный избиратель». Само голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Согласно опросу ВЦИОМа, опубликованному 4 июня, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию намерены 67% россиян. Высказаться «за» планируют 61% опрошенных. О значительном риске заражения на участках заявили 15% из числа готовых принять участие в голосовании, о том, что риск незначительный или его вовсе нет, — 83%.

Эксперты считают, что информационную кампанию по разъяснению гражданам сути вносимых предложений необходимо усилить.

— Она проводится консервативно. Однако важнее то, что она не прекращалась, и большинство населения знает о голосовании. Теперь надо сфокусировать кампанию на дате 1 июля и на порядке его организации. Это технологически несложно и уже делается, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Если говорить о форме дистанционного голосования, то оно, по мнению эксперта, для россиян непривычно и требует отработки процедуры и детального информирования о ней.

"Хватит этого нытья!": Требовавшего отобрать у России все Южные Курилы японца высмеяли свои же Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на презентации голосования по поправкам в Конституцию РФ в Центральной избирательной комиссии в Москве Фото: РИА Новости/Пресс-служба ЦИК РФ

— Необходимо убедить граждан в том, что тайна голосования будет обеспечена, а его результаты не будут искажены. Одним словом, проведение дистанционного голосования — весьма сложная задача, тем более в столь сжатые сроки . На мой взгляд, распространение его проведения на другие регионы в этих условиях не нужно, — пояснил Дмитрий Орлов.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев в числе плюсов для голосования отметил то, что к нему в крайне разобранном виде подходит оппозиция , которая вряд ли сможет повлиять на результат. Также он обратил внимание на то, что в информировании задействовано много людей из шоу-бизнеса, но нет простых людей, к мнению которых у населения доверие выше.

— В кампании по информированию не используются простые формулировки. У нее нет сверхидеи и сверхдоминанты. Одни говорят про уважение к истории, другие — про социальные моменты, третьи — про гражданство. Но в итоге в памяти у населения нет четкого определения: почему это важно, — отметил эксперт.