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До завершения морской части "Северного потока-2" осталось 15 км – Путин

20 августа 2021, 18:45  •  19 • В мире
Президент России Владимир Путин пояснил, что прокладка газового хаба по морю близится к концу – осталось 15 километров.
Вопрос о "Северном потоке-2" прозвучал на пресс-конференции президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Глава государства заявил, что и после отставки Меркель, все договоренности, достигнутые между странами, будут соблюдены.
Что касается проекта "Северный поток-2", то по морской части прокладывать осталось считанные километры.
"Северный поток 2" близится к завершению, осталось до завершения 15 километров морской части, указал Владимир Путин.

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