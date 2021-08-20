До завершения морской части "Северного потока-2" осталось 15 км – Путин

Президент России Владимир Путин пояснил, что прокладка газового хаба по морю близится к концу – осталось 15 километров.

Вопрос о "Северном потоке-2" прозвучал на пресс-конференции президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Глава государства заявил, что и после отставки Меркель, все договоренности, достигнутые между странами, будут соблюдены.

Что касается проекта "Северный поток-2", то по морской части прокладывать осталось считанные километры.

"Северный поток 2" близится к завершению, осталось до завершения 15 километров морской части, указал Владимир Путин.