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До З миллионов и 5 лет тюрьмы: В Госдуме придумали наказание для чиновников-хамов
12 сентября 2019, 23:09 • 65 • Политика
В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан. Документ предлагает карать штрафами в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, а также тюремным сроком до 5 лет.
Законопроект о наказании чиновников рублём за оскорбления граждан внесли в Госдуму. Текст документа опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
Из текста законопроекта следует, что размер наказания будет зависеть от степени преступления. За оскорбления различной формы чиновников должны будут карать штрафом в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, а также принудительными работами. Если же госслужащий опустится до угрозы насилия или, ещё хуже, до его применения, то такому чиновнику будет грозить от 3 до 5 лет тюрьмы. Кроме того, в документе предлагается ввести ответственность для чиновников за их публикации в соцсетях.
В качестве одного из примеров оскорбления со стороны чиновника приводится заявление депутата Волгоградской городской думы Гасана Набиева. Он сказал, что маленькие пенсии в России получают только "тунеядцы и алкаши".
Стоит отметить, что это уже не первый законопроект на эту тему. В мае 2019 года в Госдуму вносился аналогичный документ. Его отклонили, так как в законе уже предусмотрены такие штрафы. Но для этого граждане должны обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
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