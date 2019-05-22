До выборов в ЕП пять дней: Партия Ле Пен оставила позади Макрона

Однако отрыв Ле Пен от партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" значительным пока называть сложно. Тем не менее за прошедшую неделю "Национальное объединение" улучшило свои показатели на 1,5%, и сейчас партию поддерживают 23,5%. В это же время "Республика на марше" во главе с Макроном потеряла полпроцента и составляет теперь 23%.

За ними следует правоцентристская партия "Республиканцы", поддержку которой выразили 12,5% французов. Партия "Европа - Экология - "Зеленые" пользуется поддержкой 8,5% респондентов, а крайне левое движение "Неприсоединившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 8%.

По данным социологической службы, принять участие в выборах собираются 46% граждан Франции, при этом 56% - люди пенсионного возраста, сообщает ТАСС.