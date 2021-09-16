До вступления в законную силу: суд приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в РФ стендап-комика Мирзализаде

Замоскворецкий суд Москвы временно остановил действие распоряжения МВД России о нежелательности присутствия на территории страны белорусского комика Идрака Мирзализаде. Стендапер сможет находиться в России, пока суд не примет окончательное решение о законности запрета на пребывание Мирзализаде в РФ, пояснил его адвокат.

Московский суд приостановил действие распоряжения МВД о пожизненном запрете на въезд и пребывание на территории Российской Федерации стендап-комика Идрака Мирзализаде, допустившего неоднозначные публичные высказывания о русских. Об этом в своём Telegram-канале сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин.

«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности (пребывания в России. — RT) Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», — рассказал юрист.

Бадамшин добавил, что следующее заседание по иску Мирзализаде с требованием отменить решение о нежелательности его пребывания в РФ состоится 5 октября. Вердикт Замоскворецкого суда предполагает, что комик сможет находиться в России до тех пор, пока суд не выяснит, было ли законным распоряжение МВД.

«Возбуждал ненависть и вражду»

В начале августа 2021 года Таганский районный суд Москвы приговорил Идрака Мирзализаде к десяти суткам административного ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Причиной стало распространённое в интернете видео со съёмок YouTube-шоу «Разгоны», в котором прозвучали вызвавшие споры высказывания в адрес русских.

Проведённая перед судом прокурорская проверка и экспертиза выявили недопустимость заявлений Мирзализаде и неправомерность его действий в публичном пространстве. Роликом заинтересовались и в Министерстве внутренних дел РФ. Изучив видео, в ведомстве сочли, что высказывания стендапера «возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижают их человеческое достоинство».

30 августа МВД вынесло распоряжение о пожизненном запрете на его въезд и пребывание в РФ. Покинуть Россию Мирзализаде, являющийся гражданином Белоруссии, должен был за свой счёт. В тот же день адвокат артиста сообщил, что тот уехал из страны.

При этом стендап-комик воспользовался своим правом обжаловать решение МВД в установленный законом трёхмесячный срок, он подал соответствующий иск 7 сентября.

Вину не признал

Идрак Мирзализаде — продюсер и ведущий нескольких юмористических шоу на YouTube. Свою карьеру комика он начинал в родной Белоруссии, выступал в КВН. В последние годы он часто бывал в России, а в марте 2021 года получил вид на жительство в РФ. К слову, в марте же был опубликован скандальный выпуск шоу «Разгоны» с его участием.

Сам комик утверждает, что фрагмент его выступления, возмутивший МВД, «вырвали из контекста». По его словам, он высмеивал не русских, а ксенофобию. В то же время Идрак признал, что его слова могли неправильно воспринять «неподготовленные» зрители. В суде артист принёс извинения всем, кого обидели его шутки, но отказался признавать свою вину, ссылаясь на то, что всё сказанное им было лишь шуткой.

В МВД с позицией комика не согласились, отметив, что считают недопустимыми «высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

В юмористической среде решение МВД восприняли неоднозначно. Некоторые комики поддержали Мирзализаде и раскритиковали решение властей, подчёркивая, что юмористы не должны подвергаться преследованию из-за шуток. 18 августа Нурлан Сабуров, Иван Усович, Александр Долгополов и другие популярные в России комики в знак солидарности провели концерт «Шутка — не преступление».

Другие коллеги белорусского стендапера признали, что комик всегда должен помнить, перед какой аудиторией он выступает, и уважительно относиться к своим зрителям. Такое мнение высказал основатель объединения «Белорусский КВН» Андрей Муковозчик.

«Сочный, народный и грубый анекдот с матом вполне можно рассказать приятелям в курилке. И этот же анекдот нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше. И его категорически нельзя выносить на большую телевизионную аудиторию. Вопрос не в том, шутка это или нет. Вопрос в том, где и что можно говорить даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики», — отметил он в беседе с RT.

Мирзализаде — не единственный комик, попавший в поле зрения правоохранительных органов минувшим летом. 9 июня в Санкт-Петербурге был задержан блогер Юрий Хованский. Его обвинили в публичных призывах к терроризму за песню, оправдывающую «Норд-Ост». В начале сентября суд продлил срок его содержания в СИЗО ещё на месяц.