До встречи в Идлибе: боевики уходят из Восточной Гуты

Из сирийского города Хараста в Восточной Гуте вывезли уже почти пять тысяч боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей», — уточнили в российском военном ведомстве.

Повстанцев вывозят из Восточной Гуты в Идлиб в рамках договоренности, достигнутой в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России).

В Идлиб боевиков перевозят автобусами колоннами по 50 машин, сообщили «Газете.Ru» в Минобороны. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителя Сирийского арабского Красного полумесяца.

Хараста сейчас остается одним из трех главных оплотов боевиков в Восточной Гуте. Она стала одной из первых территорий, над которой установила контроль вооруженная оппозиция в первые годы гражданской войны в Сирии. В 2013 года правительственные силы смогли окружить район, однако отбить его у боевиков у них так и не получилось. С тех пор Восточная Гута находилась в осаде.

После провинции Идлиб, которая почти полностью контролируется боевиками, Восточная Гута долгое время оставалась одной из самых больших территорий, все еще находящихся под контролем повстанцев. Однако последние три недели пригород Дамаска подвергается усиленным бомбардировкам: правительственные силы пытаются вернуть район под свой контроль.

После того как наступление правительственных сил возобновилось в середине февраля, «оппозиция» потеряла значительную часть территорий Восточной Гуты. По заявлению сирийской армии, под контролем военных уже находится 80% бывшей территории анклава.

Как отмечает Al Jazeera, операция по освобождению Восточной Гуты разворачивается по той же логике, по которой освобождались другие опорные пункты террористов, например, восточный Алеппо, бои за который шли в конце 2016 года.

В частности, издание указывает на то, что правительственные силы в Восточной Гуте прибегают к мощным воздушным бомбардировкам и жесткой осаде, чтобы вынудить боевиков пойти на сделку по эвакуации.

«Ситуация в Восточной Гуте во многом напоминает то, что происходило в Алеппо в конце 2016 года. Сейчас сложность связана с тем, что это более компактный район, очень близко прилегающий к столице Сирии, в этом смысле, наверное, в Гуте ситуация выглядит сложнее. Во многом остальном происходящее очень похоже», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

После освобождения Восточной Гуты последним крупным опорным пунктом террористов останется Идлиб, однако говорить о том, как будет решена проблема этой провинции, пока еще преждевременно, считает она.

«Невозможно решать все проблемы в Сирии одновременно, сейчас внимание сконцентрировано на Восточной Гуте, и решение ситуации там потребует еще какого времени. Боевики из Восточной Гуты только-только выходят в направлении севера Сирии, и еще не до конца ясно, кто выйдет из анклава и на каких условиях», — отметила Супонина.

По ее мнению, проблема судьба Идлиба должна будет решаться только после того, как в Восточной Гуте воцарится хотя бы относительная стабильность.

«А далее надо будет смотреть по ситуации. Но в любом случае усилия по налаживанию обстановки в Идлибе надо будет координировать с Турцией и Ираном как партнерами России по переговорам в Астане. Особенно это касается Турции, которая имеет большое влияние на многие формирования в Идлибе», — сказала она.

До этого поворотным моментом во всей сирийской кампании стала операция по освобождению Алеппо: переход города под контроль правительства по сути лишил оппозицию какого-либо представительства в значимых крупных городах, говорит программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов.

«Этот факт не дал оппозиции создать никакую альтернативу Дамаску. Алеппо стал первой проверкой по вопросу реализации крупных договоренностей между Россией и Турцией в Сирии. То, что происходит сейчас в Восточной Гуте, также результат договоренностей с региональными силами»,

— отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако еще до начала операции в Восточной Гуте, ситуация там казалась действительно сложной: это густонаселенный район, и в случае реального сопротивления со стороны ключевых группировок в Гуте погибло бы гораздо больше людей, считает востоковед.

«Необходимо признать прагматизм сторон, что были спасены жизни десятков тысяч людей, которые воспользовались предоставленными гуманитарными коридорами. Но переговоры продолжают проходить очень сложно. Ситуацию нельзя оценивать как белую или черную: она действительно сложная.

Новый виток серьезных вооруженных столкновений возможен в любой момент. Это приведет к масштабным потерям для всех сторон. Однако если тренд продолжится, в конечном счете Гута перейдет под контроль Дамаска», — считает Мамедов.

По его мнению, после освобождения Восточной Гуты правительственные силы продолжат зачищать районы страны, поскольку и помимо Гуты еще остаются противостоящие Дамаску анклавы.

«Но стратегически важными остаются месторождения нефти и газа на востоке страны, которые сейчас под контролем проамериканских «Сирийских демократических сил». Дамаску необходимо возвращать их под свой контроль, и для этого нужны нестандартные решения и привлечение племен.

После Восточной Гуты, какое бы направление не выбрал Дамаск — юг Сирии в провинции Дераа, север в провинции Идлиб, к востоку от Дейр аз-Зойра — он везде натолкнется на жесткий отпор со стороны внешних, мощных акторов», — заключил он.