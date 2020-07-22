До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой встречу сейчас украинского президента Владимира Зеленского с нашим Владимиром Путиным в Крыму. По его словам, встреча в Крыму возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над полуостровом. Заявления украинского министра для Царьграда прокомментировала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Она считает, что вместо подобных заявлений Киеву следовало бы начать заниматься повышением уровня жизни, благополучия и благосостояния населения Украины. Потому что подобного рода дешёвый популизм уже не производит впечатления никакого на рядового украинского избирателя.

"Граждан Украины интересует сегодня непосредственно стоимость их продуктовой корзины, стоимость энергоресурсов. Сегодня граждан Украины интересует, когда же всё-таки президент Украины выполнит своё обещание и будет мир на юго-востоке Украины. И есть целый ряд вопросов, которые предъявляет народ Украины к своим политическим лидерам, в том числе к президенту Украины", - сказала Ольга Ковитиди в интервью Царьграду.

А заявления в сторону Крыма - это не более чем политическая дымовая завеса, которая призвана отвлечь граждан Украины от выше озвученных вопросов. Однако данный приём работает довольно плохо, что заметно по падающим рейтингам украинского лидера.