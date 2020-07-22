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До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 00:00 • 17 • Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму - снятие флага и возвращение полуострова Украине. Сенатор от Крыма назвала заявление дымовой завесой с целью отвлечь население Украины от реальных проблем. "Политических ошибок не прощают. Поэтому ему (Зеленскому) нужно очень внимательно было всё взвесить, прежде чем садиться за эту парту, где он будет сдавать экзамен на политическую зрелость в качестве президента Украины", - отметила она.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой встречу сейчас украинского президента Владимира Зеленского с нашим Владимиром Путиным в Крыму. По его словам, встреча в Крыму возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над полуостровом. Заявления украинского министра для Царьграда прокомментировала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Она считает, что вместо подобных заявлений Киеву следовало бы начать заниматься повышением уровня жизни, благополучия и благосостояния населения Украины. Потому что подобного рода дешёвый популизм уже не производит впечатления никакого на рядового украинского избирателя.
А заявления в сторону Крыма - это не более чем политическая дымовая завеса, которая призвана отвлечь граждан Украины от выше озвученных вопросов. Однако данный приём работает довольно плохо, что заметно по падающим рейтингам украинского лидера.
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