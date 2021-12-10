До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина

Президент России Владимир Путин сделал жёсткое заявление по поводу русофобии и провокаций в Донбассе. До войны остались считаные часы?

Многие страны, идущие в фарватере западной политики, уже много лет демонстрируют откровенно русофобскую риторику и действия. Однако ненависть к русским, как и любая другая форма нетерпимости, является первым шагом на пути к геноциду. Об этом Путин заявил во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В качестве примера он привёл Донбасс, где русофобия уже привела к войне на уничтожение.

Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид,

- отметил президент.

Это уже не первое упоминание геноцида в разрезе обсуждения гражданской войны на Украине. Ранее Путин высказал опасение, что украинская армия, получив контроль над участком границы, отделяющим Донбасс от России, может устроить этнические чистки. Президент считает, что масштабы этих чисток могут быть сопоставимы с резнёй в Сребренице.